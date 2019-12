Adevărul despre emisiunea Visuri la Cheie. O femeie care le-a cerut ajutorul a rupt acum tăcerea despre echipa de la PRO TV

În mass-media românească, de ceva vreme, sunt tot felul de emisiuni, de gneul reality-show, unele de succes, altele nu. Printre acestea se numără și producția celor de la Pro TV, ”Visuri la Cheie”. Multă lume s-a întrebat dacă ceea ce se întâmplă în emisiunile de acest gen este adevărat sau nu. Unele dintre ele sunt doar reiterări ale unor întâmplări, sub forma unopr dramatizări, altele sunt cât se poate de reale. Se pare că este și cazul emisiunii difuzate de PRO TV, după ce au ieșit la iveală anumite detalii.

Otilia Caloian, vice-președinte Asociației Fight for Life Charity, a decis să spună adevărul despre unul din cazurile preluate de echipa emisiunii, acesta oferind detalii despre ce s-a întâmplat. Este vorba despre un caz preluat de echipa lui Dragoș Bucur care a dărâmat casa unei femei și apoi nu au mai făcut-o.

Zis şi făcut. Au venit doi reporteri, doi cameramani, producătorul general şi Florin Brînzan, constructorul emisiunii. Au văzut casa, au măsurat-o, au analizat-o, iar concluzia lui Florin Brînzan, despre care am înţeles că este foarte pretenţios şi tine enorm de mult la calitate, a fost: «Felicitări! Aţi făcut până acum o treabă excelentă! Se vede că aţi folosit numai materiale de calitate. Dar cred că la fundaţie aţi muncit enorm de mult. Îmi place foarte mult ce aţi făcut. Din punctul meu de vedere, mi-ar plăcea să fie cazul acceptat şi să facem casa»”, a povestit Otilia Caloian, vice-preşedinte la Asociația Fight for Life Charity.

“Împreună cu prietenii noştri am demolat casa veche, ce stătea să cadă. Apoi am publicat povestea Violetei şi a celor trei copii pe site-ul nostru şi pe pagina noastră de Facebook şi sute de romani de pretutindeni ne-au ajutat cu donaţii, pe care le-am folosit pentru spitalizarea şi tratamentul Violetei şi pentru reconstrucţia casei. Casa era «la roşu». Cumpărasem acoperişul din tablă şi urma să-l montăm. Bugetul ni se terminase, iar noi mai aveam de cumpărat ferestre, uşi, materiale de finisaje pentru interior şi exterior, sobe, să utilăm baia, mobila… Unde mai pui şi faptul că omul cu care lucrasem pentru construcţia casei, stabilisem cu el o sumă şi dintr-o dată ne-a anunţat că vrea să-i plătim dublu faţă de cât ne înţelesesem.

Vice-președinta Asociației a mai povestit pe pagina de facebook cum au decurs lucrurile și care au fost momentele emoționante pe care, atât ea, cât și beneficiarii proiectului le-au avut pe tot parcursul acelor zile.

”M-a sunat doamnă drăguţă, să ne vedem la Urseiu, fără ştirea Violetei şi a copiilor. Să fiu complicele lor şi să ţin un secret. Zis şi făcut. Ne-am întâlnit la intrare în satul Vişineşti. La un moment dat am făcut dreaptă spre o pădure, unde era o pajişte ascunsă. Ce credeţi că era aici? Rulote, maşini, zeci de oameni. La un moment dat îl văd pe Dragoş Bucur şi pe Omid. Apoi le văd din spate pe Adela Pârvu şi pe Alina Vîlcu. Vin zâmbind la mine, mă îmbrăţişează ca şi cum m-ar fi cunoscut şi-mi spun: “Deci avem o casă de pe Facebook. Suntem foarte încântaţi să te cunoaştem. De acum în colo vom prelua noi munca voastră şi o să iasă ceva minunat!”. Am plâns, am râs, nici nu mai ştiu ce stări emoţionale am avut. La un moment dat, în pădure, văd ascuns autocarul. Celebrul autocar pe care scrie Visuri la cheie. Ce făcuseră ei? Au adus autocarul pe o rută ocolitoare din sat, ca să nu fie văzut de nimeni şi să-i spună vestea Violetei. Pe pajişte era forfota mare. Se pregătea «Asaltul».

Mai exact, pregăteau sosirea lui Dragoş şi a echipei lui acasă la Violetă. Eu tot timpul am crezut, uitându-mă la televizor, că “Asaltul” este regizat. Ei bine, nu, totul este real sută la sută. S-au urcat cu toţii în autocar şi au plecat spre casă Violetei şi a celor trei copii. După ce au ajuns la poarta lor, Dragoş Bucur a strigat în portavoce: «Familia Vinogradof! Violeta! Copii! Haideţi afară!». Ei au ieşit, şocaţi. Nici nu le trecea prin cap să-l vadă pe Dragoş, pe Alina, Adela şi Omid. Apoi totul a urmat exact cum vedeţi la televizor… Au fost şi le-au arătat casa, apoi şi-au făcut bagajele şi au fost trimişi într-o vacanţă la Sinaia. Au fost cazaţi la un hotel de patru stele, au mâncat la restaurante bune, s-au distrat. Din păcate, Violetei i-a fost şi rău în timpul vacanţei şi pe perioada filmărilor şi a stat şi internată în spital. Totul decurgea precum planul nostru. Ea urma să se externeze pe 24 septembrie, iar pe 25 septembrie i-a fost predată casă.

În clipa când s-au apucat de continuarea casei, cei la echipa de producţie au montat camere Wireless prin toată curtea. Din acel moment, nimeni din familia Violetei nu a mai venit la şantier, să vadă casă decât până în ziua când a fost gata. Să vă povestesc şi despre mutarea autocarului. Am avut şansa să intru în casă cu o zi înaintea beneficiarilor. Nu mai recunoşteam nimic. Au dat jos scândura de pe acoperiş şi au făcut mansardă, unde au făcut un spaţiu destinat copiilor. Casă, pe afară, ziceai că e o pensiune de lux, iar curtea era de vis. Gazon, pavaje, brăduţi decorativi. Când am intrat în casă, inima îmi bătea atât de tare încât am simţit nevoia să mă aşez pe un scaun.

Totul era atât de frumos, de bine pus la punct, iar eu, care muncisem toată vară pe şantierul acestei case, care am drămuit fiecare leuţ, care am pus prima cărămidă, sub care am zidit icoana Maicii Domnului cu Pruncul, mă bucuram de parcă ar fi fost casa mea. Chiar am spus atunci că dacă eu, care nu voi locui în acea casă am o bucurie atât de mare, nu vreau să-mi imaginez ce e în sufletul fiecărui beneficiar al caselor făcute de Visuri la cheie. Extaz! Vă spun eu. Extaz este termenul. Totul este atât de frumos şi de perfect, cum nu vezi decât în cataloagele de design arhitectural.

A doua zi, pe 25 septembrie, ne-am strâns tot sătul să mutăm autocarul. Totul a fost că la televizor. Autocarul era parcat în faţa casei. Violetă a venit cu copiii cu un microbuz, legaţi la ochi. Le-au dat eşarfele jos de la ochi şi am strigat cu toţii “Mută autocarul! Mută autocarul!”. Şi autocarul a fost mutat. Reacţiile lor nu le pot descrie. Lacrimi, râsete, iar lacrimi şi iar râsete. Erau şocaţi. Violetă îngăimă într-una: «Acum pot să mor liniştită. Ştiu că nu voi lăsa copiii pe drumuri. Ştiu că nu vor ajunge într-un centru de plasament». Seara, după ce echipa de la Visuri la cheie a plecat, Violetă şi cei trei copii s-au mutat în casa cea nouă. Mă sunau zilnic şi-mi spuneau că se simt că într-un hotel de lux. Că se ciupesc, pentru că nu le vine să creadă că aceea este a lor. (…)”, a mai declarat Otilia Caloian.