Scenele care i-au șocat pe români! Ce s-a întâmplat cu Margherita la Asia Express

Accidentul provocat de Margherita de la Clejani a trezit semne de întrebare fanilor săi. Ce au putut observa la tânără în aparițiile din ultimii ani?

Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au acceptat provocarea Asia Express anul trecut. Cele două tinere nu au rezistat mult în competiție, dar norocul lor a fost că Bianca Drăgușanu alături de sora sa au părăsit de bună voie și nesilite de nimeni show-ul. Pentru ca spectacolul să continue în ritmul lui, echipa care fusese eliminată înainte s-a reîntors, așa că Marga și sora Nicoletei Luciu au revenit în competiție cu forțe proaspete.

Din păcate pentru cântăreață, mulți dintre fanii săi au criticat-o pentru atitudinea sa neliniară, pentru declarațiile lipsite de cursivitate deseori și cel mai aspru au judecat-o pentru ieșirile necontrolate din cauza stării sale de sănătate precare. Un alt minus pe care l-a adus imaginii sale a fost scandalul cu Codin Maticiuc pornit de la imaginile cu aceasta nemachiată la o probă din cadrul show-ului de aventură. Din păcate, se pare că ultimii ani ai tinerei nu au fost deloc de bun augur pentru că nu a refectat asupra pașilor pe care-i face, nu a luat decizii prea înțelepte și a ajuns ca la o vârstă foarte fragedă să aibă dosar penal și o imagine pătată definitiv.

„Vreau să știți că Marga a fost cu adevărat la limita fizică. Recunosc că nici eu nu am crezut-o, pentru că deși era bolnavă, Marga se manifesta destul de zgomotos. Eu, de exemplu, când sunt bolnavă, nici „miau” nu pot să spun. Nu sunt medic și chiar nu aveam cum să evaluez pe moment starea ei reală de sănătate. Eu eram centrată pe concurs și îmi doream foarte tare să rămân în competiție. Deși au existat tensiuni între noi, Marga nu este deloc un om rău, nu am simțit că a spus ce a spus din suflet, ea săraca era la limita puterilor. Este artistă, ea are alte calități, printre care o voce minunată, pentru care merită apreciată. Indiferent ce spun haterii, Marga are farmecul și hazul ei. Este adevărat că nu aș mai pleca cu ea la un astfel de drum, pentru că nu are rezistență fizică și psihică. Vă mulțumesc tuturor și vă recomand să urmăriți în continuare Asia Express, aveți ce vedea! (deși am ieșit din concurs, am mai aflat una-alta și va asigur că vor fi momente în care ți se taie respirația, oricât de puternic ești psihic)”

Iuliana Luciu