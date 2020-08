Scene tulburătoare în Cluj. Un client a fost bătut de paznicul unui supermarket

Imagini tulburătoare au fost filmate în parcarea unui supermarket din Cluj-Napoca! Un client a fost bătut, de faţă cu alte persoane, chiar de către paznic.

O scenă tulburătoare a fost filmată în parcarea unui cunoscut supermarket din oraşul Cluj-Napoca. Un agent a lovit crunt cu bastonul un client care îl înjura. Paznicul a fost oprit doar de persoanele din zonă, aceştia fiind nevoiţi să îl imobilizeze pentru ca totul să nu se termine cu o tragedie.

De vină ar fi fost, însă, chiar clientul recalcitrant. Cetăţean din Republica Moldova, acesta ar fi lovit un bărbat din cauză că l-ar fi atins cu maşina pe picior, chiar la intrarea în parcare. După terminarea scandalului, victima a alertat Poliţia. Agentul care a ajuns la faţa locului a fost Petre Margină. Acesta a scris pe Facebook exact ce s-a întâmplat.

„Să înțeleagă toată lumea că eu am fost chemat de un client în parcarea subterană pentru că a fost lovit cu capul în gură de față cu soția și copilul de către mizerabilul ăla de moldovean. Ajungând acolo, moldoveanul a început să ne înjure, după care a sărit la bătaie. Eu nu am putut să stau să mă uit cum sare la omul meu și de acolo a început tot circul. În fine, chiloțari de ăștia sunt cu grămada, eu consider că a fost auto apărare față de un drogat sau bețivan de moldovean”, a explicat Margină.