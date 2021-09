Scene biblice în deșert. Cum au ajuns să fugă oamenii din Afganistan după ce talibanii au cucerit țara. Imagini cutremurătoare

Scene biblice au loc în deșert. Mii de afgani fug din calea talibanilor care au cucerit țara. Imaginile cutremurătoare fac înconjurul lumii! Ce au ajuns să facă bieții oameni pentru a scăpa de furia luptătorilor talibani.

Un clip remarcabil arată mii de persoane care fug în disperare din Afganistanul deținut de talibani. O caravană umană este fotografiată trecând peste granița deșertului. Migranții care au supraviețuit călătoriei descriu o scenă de haos, cu persoane în vârstă, femei însărcinate și bebeluși, printre cei care fac călătoria periculoasă. Imaginile greu de privit creează îngrijorare în rândul oficialilor lumii, care și-au dezvăluit îngrijorarea cu privire la un nou aflux de migranți în Europa.

Scenele aproape biblice ale migrației în masă peste deșert, unde se întâlnesc toate granițele Afganistanului, Pakistanului și Iranului, arată un „râu” nesfârșit de oameni care curg între munți. Iar pentru politicienii britanici preocupați de un aflux de migranți în Europa, aceste imagini vor confirma cele mai grave temeri ale acestora.

Pentru acești bărbați, femei și copii, destinația lor este probabil Turcia, aflată la mai mult de 1.000 de kilometri distanță în Iran, și de acolo mulți dintre ei vor spera să vină în Europa și Marea Britanie.

Un migrant care a făcut recent aceeași călătorie a declarat că imaginile făcute publice arată sârșitul unei călătorii de patru ore prin teren accidentat, unde refugiații afgani, după ce au călătorit prin Pakistan, își continuă călătoria cu contrabandiștii iranieni.

Călătoria afganilor a început în pustiul Nimruz, cea mai aridă provincie din Afganistan, acoperită în mare parte de deșerturi și munți.

Același migrant și-a descris călătoria istovitoare prin deșert.

„După mai mult de patru ore de mers, am ajuns într-o vale și am așteptat întunericul. În jurul orei 22.00 au venit iranienii și au cerut tuturor un cod sau un cuvânt-cheie. Apoi, după ce toată lumea și-a găsit contrabandistul, am fost împărțiți în grupuri, fiecare grup cu contrabandistul său. Apoi ne-am îndreptat către Iran.

Am trecut prin acest mod de mai multe ori în trecut. Anterior existau aproximativ 200 de oameni, dar de data aceasta a fost haos. Mii erau acolo. Am văzut femei gravide, bebeluși, bătrâni.”, a declarat afganul.