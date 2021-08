Cum au sărbătorit talibanii retragerea trupelor americane din Afganistan VIDEO

Talibanii au sărbătorit cum știu ei mai bine retragerea americanilor din Afganistan, după două decenii de război. Înarmați cu miltraliere, luptătorii talibani au ieșit pe străzile capitalei Kabul pentru a-și sărbători victoria împotriva SUA. Imaginile fac înconjurul lumii! Atmosfera era ca de Revelion.

După 20 de ani de război, talibanii au alungat trupele americane din Afganistan. Aceștia au celebrat victoria cu focuri de armă în plină noapte. Mai multe videoclipuri au fost postate pe rețelele de socializare, iar caum sunt virale.

Luptătorii talibani au sărbătorit, luni, 30 august, chiar înainte de miezul nopții, retragerea militarilor lui Biden din Afganistan, după un război ce a durat 20 de ani, început la scurt timp după atentatele înfiorătoare din 11 septembrie 2001 împotriva SUA.

Retragerea militară a Washingtonului a fost finalizată cu 24 de ore înainte de sfârșitul zilei de 31 august, termenul stabilit de președintele american Joe Biden pentru a pune capăt prezenței forțelor armate americane în această țară preluată de talibani.

Potrivit liderului mișcării islamiste, Anas Haqqani, după douăzeci de ani de jihad, sacrificii și greutăți, luptătorii talibani au făcut din nou istorie. Bărbatul a ținut să precizeze pe contul de Twitter că este foarte fericit de această victorie împotriva Statelor Unite și a NATO.

Pentagonul a anunţat, luni seară, că ultimul avion cu persoane evacuate şi trupe americane a părăsit capitala Kabul. Preşedintele american Joe Biden anunţase anterior că ziua de 31 august este data limită pentru prezenţa americană în Afganistan.

După ce au preluat controlul în Afganistan, talibanii au primit interzis pe rețeaua de socializare Facebook. Reprezentanții acestei platforme de socializare și-au motivat decizia.

Reprezentanții Facebook sunt de părere că talibanii reprezintă o organizație teroristă, așa că nu trebuie să apară în social media. Însă interdicția pentru luptătorii talibani nu vizează doar Facebook, ci alte platforme ale companiei, Instagram și WhatsApp. O echipă formată din experți afgani monitorizează conținutul mesajelor trimise de radicali și elimină toate mesajele care îi sprijină pe aceștia.

Celebrations in #Kabul now after Withdrawal of USA pic.twitter.com/E9NLfxFexg

— Shama Junejo (@ShamaJunejo) August 30, 2021