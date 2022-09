Scenă jenantă înaintea meciului Scoția – Ucraina! Momentul de reculegere în memoria Reginei Elisabeta a II-a, huiduit chiar de fanii echipei gazdă

Scene incredibile la meciul Scoția – Ucraina, din grupa B a Ligii Națiunilor. Din sectorul în care se aflau fanii chiar echipei gazdă s-au auzit huiduieli în timpul momentului de reculegere care s-a ținut în memoria Reginei Elisabeta a II-a. Imaginile au ajuns virale pe rețelele sociale.

Mare Britanie și-a plâns cel mai longeviv monarh. Regina Elisabeta a II-a a murit la 96 de ani, după șapte decenii de domnie. Noul rege este acum Charles al III-lea. În toată această perioadă la meciurile de fotbal s-au ținut momente de reculegere, iar jucătorii au purtat banderole negre. Meciul Scoția – Ucraina, din Grupa B a Ligii Națiunilor, a oferit însă un moment jenant. Din sectorul în care se aflau suporterii formației gazdă s-au auzit huiduieli, chiar în timpul momentului special de reculegere. Duelul a fost găzduit de arena „Hampden Park” din Glasgow.

Jurnaliștii britanici au fost foarte surprinși. Regina avea reședința de vară la castelul Balmoral din Scoția, iar aici și-a petrecut ultimele zile din viață. Trebuie însă spus că în Scoția sunt tot mai multe voci care susțin că țara lor ar trebui să-și declare independența față de Regatul Unit. Un referendum pe această temă va avea loc luna viitoare. Precedenta acțiune de acest fel a avut loc în anul 2014, dar atunci 55% dintre scoțieni au votat pentru rămânerea în Regatul Unit.

Scoția s-a impus cu 3-0 în duelul cu Ucraina. Toate golurile s-au marcat în ultimele 20 de minute.

