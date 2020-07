Scandalurile se țin lanț la Puterea Dragostei. Adrian Iancu, dezvăluiri de ultimă oră

Adrian Iancu a fost unul dintre cele mai vizibile personaje de la ”Puterea Dragostei” din cauza înfruntărilor pe care le-a avut cu Jador și Bogdan Mocanu, concurenți populari ai show-ului de la Kanal D. Disputele, ajunse în emisiune pe punctul de a se transforma în agresiuni, au continuat și în spatele camerelor de luat vederi. Tensiunea s-a risipit, din spusele concurentului conflictual, iar discreția a fost la ea acasă, până acum, când tânărul a dezvăluit cum este în prezent relația cu rivalii săi.

Adrian Iancu, Jador și Bogdan Mocanu, cronica scandalurilor de la Puterea Dragostei

Adrian Iancu a avut multe să-și spună cu Jador și Bogdan Mocanu de-a lungul timpului cât împărțeau același acoperiș. Surprinzător este că furia nu a rămas în Turcia, astfel că la revenirea în România, în studioul Wowbiz, disputele au continuat, dar la dimensiuni reduse. Mai mult, la acea vreme, situația părea imuabilă, mai ales între Adrian și Jador.

Dar cei trei au decis ca, de mâine, trecutul să nu mai existe: „Eu cu Jador și cu Mocanu ne-am împăcat de mult timp. Că nu am făcut noi publice aceste împăcări nu cred că vă deranjează și nu cred că datorăm nimănui explicații”, a scris Adrian pe contul său de socializare, sătul fiind de întrebările oamenilor despre relația cu rivalii din emisiune.

„Nu mă împac și nu mă cert cu oameni pentru reclamă”

„Nu afectează pe nimeni viața noastră privată. Nu am făcut vloguri și alte colaborări așa cum se obișnuiește pentru că eu am coloană vertebrală și prietenia pe care o am cu ei este în afara Youtube-ului și în afara televizorului. (…) Alții care s-au mâncat de c@# se ling acum prin vloguri și la evenimente și de ei nu se spune nimic. (…) Nu am nevoie de reclamă din partea nimănui.

Nu mă împac cu oameni și nu mă cert cu oameni pentru reclamă. Eu sunt o reclamă pentru mine. Felul în care mă afișez reprezintă cea mai bună reclamă. Nu mă afișez pe profil cu unul sau cu altul doar ca să mai cresc pe Instagram sau să fac like-uri”, a mai spus acesta.