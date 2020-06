Cine este agresorul lui Jador și al lui Mario Fresh. Ce a declarat în fața camerelor de filmat

Mario Fresh și Jador s-au împăcat cu cei care i-au bătut în urmă cu câteva zile, în parcarea unui club din stațiunea Mamaia. Cei doi artiști au fost bătuți de patru tineri, duminică dimineața, după ce au ieșit din club. Chiar dacă au primit lovituri destul de serioase, se pare că tinerii s-au împăcat.

Agresorul lui Jador și al lui Mario Fresh a dat ochii cu cei doi artiști, la poliție

Mario Fresh și Jador au dat ochii din nou cu unul dintre agresori, însă în secția de Poliție Mamaia. Individul chemat la audieri a ieșit destul de nervos din secția de Poliție și nu a oferit prea multe detalii presei. Îmbrăcat în negru, cu ochelari de soare la ochi, tânărul a refuzat să vorbească cu presa.

Presat cu întrebări, la un moment dat, presupusul agresor al lui Jador și al lui Mario Fresh a vorbit puțin. Acesta a preferat să spună doar: ”Nu ne-am certat”. imediat, tânărul s-a îndreptat spre bolidul său de zeci de mii de euro și a și plecat de fața locului.

”Noi bucurăm lumea la concerte, noi nu ne batem, nu știm cu bătaia”

Mario Fresh și jador însă au fost mai vorbăreți. Cei doi au recunoscut că securea războiului a fost îngropată și par dispuși să dea uitării incidentul violent din parcarea clubului.

”Nu avem ce explicații să dăm, ne-am împăcat cu ceilalți băieți! Suntem bine toți, ne-am împăcat și gata! Cum am ajuns la împăcare? Suntem băieți buni și noi, și ei! Ce să mai căutăm în subiectul ăsta? Noi suntem cântăreți, noi bucurăm lumea la concerte, noi nu ne batem, nu știm cu bătaia. Nu știm de ce s-au supărat pe noi, nu au stat la masă cu noi. Nu există…. Am auzit că nu am vrut să plătim nota la masă, așa ceva nu există. Nu există ca noi, băieții de la Golden Boy sau băiatul ăsta (Jador, n. red.) să nu plătească nota. Pentru asta muncim, avem bani să plătim nota la o masă. Și nici celălalt subiect, că Jador i-ar fi scris la o fată… A fost foarte, foarte mică discuție cu o seară înainte și asta a fost… ”, a spus Mario Fresh după ieșirea de la Poliția Mamaia.

Declarațiile lui sunt susținute și de Jador, manelistul recunoscând că habar nu are de ce a fost bătut în fața clubului din Mamaia.

”Ne-am împăcat, suntem bine, au fost băieți și ei, și noi… Nu a fost nimic atât de grav, maxilare rupte sau altceva… Noi bucurăm lumea, nu vrem să apărem cu asemenea știri. Nu știm de ce ne-au atacat”, a spus și Jador, la plecarea de la Poliția Mamaia după ce a fost audiat pentru bătaia din club.