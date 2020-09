Scandalul pe Sorina, fata din Baia de Aramă, continuă! Familia Șaramăț lansează noi acuzații la adresa soților Săcărin

Recent vă relatam despre Sorina, o fetiță ce a fost adoptată de o familie de români din America. Povestea Sorinei și despre cum s-a adaptat la mediul de acolo este una emoționantă. Numai că lucrurile nu sunt chiar atât de limpezi pe cât par.

Sorina, fetița adoptată, în Baia de Aramă avea o familie care o crescuse până la momentul adopției. Este vorba de familia Șaramăț, iar aceștia au acuzat-o pe Ramona Săcărin că ar minți. Mai mult de-atât, Vasile Șaramăț spune că nu crede o iotă din declarațiile recente ale Ramonei Săcărin. Într-un interviu recent, mama adoptivă povestea că micuța Sorina nu mai vrea să vorbească românește.

Pe de altă parte, afirmațiile Ramonei Săcărin l-au determinat pe Vasile Șaramăț să o acuze de minciună și că nu crede ceea ce Ramona a declarat. Afirmațiile bărbatului se bazează pe o filmare recentă, în care Ramona Săcărin spune că Sorina mai întreabă din când în când de femeia care a crescut-o.

Conform declarațiilor mamei adoptive, Sorina s-a schimbat mult de când a ajuns dincolo de ocean, în America. Ramona Săcărin povestește că atunci când a ajuns în America, vocabularul ei în românește era atât de redus încât nu reușea să povestească ce s-a întâmplat într-o zi. ”Îi ieșea doar o propoziție. Folosea doar 20-30 de cuvinte.” Acum Sorina este un elev eminent, cu multe activități extrașcolare, pe care le face cu pasiune.

Ramona mai povestește că acum fetița este fericită și că nu-i lipsește absolut nimic. A durat o perioadă până au reușit să o adopte în România, dar ca fata să aibe toate drepturile asigurate, părinții adoptivi au făcut același lucru și în America. Acum Sorina este cetățean cu drepturi depline în Statele Unite ale Americii.

”După toată nebunia prin care am trecut, am readoptat-o și aici în America, că să aibă și toate actele americane, dar și momentul de bucurie, când spune judecătorul: ’ești adoptat!’ Momentul acela ne-a fost furat în România. N-am vrut s-o privăm de el”, spune Ramona Săcărin, mama Sorinei.