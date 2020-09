Fetița adoptată nu mai vrea să vorbească în limba română

Lumea adopțiilor este una intensă și pline de poveși, uneori halucinante. Aceasta este povestea Sorinei, fetița adoptată de o familie americană și despre cum s-a adaptat la mediul de acolo.

Sorina este fetița adoptată, din Baia Mare, care conform celor de la spotmedia.ro, a ajuns tocmai dincolo de ocean, fiind adoptată în America. Povestea ei este una plină de dramatism, dar în cele din urmă, contează finalul fericit. Deși de ceva vreme acolo, unul ar crede că nu și-a uitat limba maternă. Fetița adoptată, despre care vorbim, a decis însă invers. Conform păriților adoptivi, familia Săcărin, a fost decizia Sorinei de nu mai vorbi în română.

N-am presat-o, am lăsat-o să se adapteze în ritmul ei, să preia engleza socială, de conversație, ceea ce a reușit foarte bine. Ne-a fost teamă ca învățarea on line să nu o dea înapoi, era pe o pantă ascendentă deja. Merge la un program suplimentar după o metodă japoneză, cu niște progrese extraordinare. Graficele privind evoluția copilului sunt foarte clare.”, spune Ramona Săcărin, mama Sorinei.

După ce au reușit să o adopte în România, familia Săcărin a povestit publicației spotmedia.ro, că au fost nevoiți să facă același lucru și in Statel Unite ale Americii. Ramona Săcărin a povestit că este o cu totul altă procedură acolo, față de cea greoaie din România, dar că a meritat așteptarea.

”După toată nebunia prin care am trecut, am readoptat-o și aici în America, că să aibă și toate actele americane, dar și momentul de bucurie, când spune judecătorul: ’ești adoptat!’ Momentul acela ne-a fost furat în România. N-am vrut s-o privăm de el”, spune Ramona Săcărin, mama Sorinei.