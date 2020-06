Scandalul momentului pentru Telekom. Toți clienții trebuie să afle asta

Compania Telekom este acuzată de abonații săi că practică o metodă mai puțin ortodoxă. Operatorul timite noi oferte abonaților, iar dacă aceștia nu le refuză acestea sunt considerate acceptate. Mulți abonați se plâng că nu au primit nicio notificare.

Scandalul mare la Telekom. Toți clienții trebuie să știe asta

Oamenii susțin că notificările (inclusiv prelungiri unilaterale de contracte) trimise de Telekom prin poștă, nu le-au parvenit niciodată pentru a le putea respinge, însă au fost taxați pentru serviciile pe care nu le voiau, scrie libertatea.ro.

Mai mulți abonați din România acuză Telekom că le majorează nejustificat facturile, incluzând noi servicii pe care nu le-au dorit. De cealaltă parte, compania se apără și spune că utilizatorilor le sunt trimise notificări, însă consumatorii se plâng că nu intră în posesia lor. Silviu Taus este unul dintre aceștia. Siliviu Taus este fost client Telekom din Hărman, o localitate de lângă Brașov. Bărbatul avea trei abonamente pe firmă. Unul cu internet și telefon fix și alte două mobile cu date. Într-un timp însă, omul s-a trezit că factura totală este mai mare.

Oferta trimisă ar fi trebuia refuzată, dar abonatul nu a primit nicio notificare

A sunat la operator, de unde a aflat că beneficia și de alte servicii, în afară de cele de care știa. I s-a comunicat că i-a fost trimisă o notificare prin poștă. Telekom i-a mai transmis că trebuia să refuze “oferta” dacă nu dorea acele servicii. Silviu Taus susține că nu a primit nici o notificare.

”Bineînțeles, nu a ajuns nici o notificare și ne-am trezit cu factură de abonament mărită peste noapte, au urmat reclamații, discuții, cumva s-a rezolvat. Luna aceasta factura iar a venit mai mare, nu cu mult, 2-3 euro distribuiți frumos și aparent mascați de conversia cursului valutar”, a declarat Silviu Taus. De asemenea, omul s-a trezit cu și cu contractul încheiat prin aceiași metodă și a decis să rezilieze contractul cu Telekom.

Rezilierea contractului cu Telekom, 1100 de lei

“După discuții, am primit o ofertă de 20 de euro compensare pe factura următoare. Am decis însă că politica lor nu e una cinstită față de clienți și am cerut încheierea contractului”, spune Silviu Taus. A urmat o surpriză făcută de Telekom și mai neplăcută. A primit în factură o taxă de reziliere de 1.081 de lei.

Clientul spune că nu are de gând să o plătească. “Compania respectă prevederile legale și de reglementare în comunicările cu clienții săi. Acestea prevăd că în cazul modificării unilaterale a contractului de către un furnizor de servicii de comunicații electronice, clientul are la dispoziție 30 de zile de la primirea notificării pentru exercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului, în situația în care nu este de acord cu modificările propuse. Pentru a denunța unilateral contractul, clientul trebuie să transmită furnizorului o cerere scrisă, conform modalităților agreate prin contract”, spun reprezentanții Telekom.