Scandalul momentului între Cristina Șișcanu și Grațiela Duban. Cele două și-au aruncat cuvinte grele, la Kanal D

Scandal în showbiz între două dintre cele mai controversate foste concurente de la Survivor România. Ce au de împărțit Cristina Șișcanu și Grațiela Duban?

Scandal imens între două foste concurente de la Survivor România. Din păcate, deși acerba emisiune la care au participat ar fi trebuit să le apropie, ambele știind prin ce experiențe au trecut, nu a fost deloc așa. Grațiela Duban și Cristina Șișcanu s-au întâlnit pentru prima oară după eliminarea din competiție în cadrul show-ului Fan Arena. Cele două nu aveau tangențe înainte de concursul televizat, dar acum nici că vor să mai audă una de cealată.

Totul a pornit de la faptul că soția lui Mădălin Ionescu a plecat extrem de dezamăgită din arenă de la ultimul vot după ce a văzut că toată echipa a fost împotriva ei, trimițând-o direct acasă. Din păcate, nimic nu mai putea fi făcut, dar totuși Cristina a rămas cu semne de întrebare vizavi de colega ei Grațiela care ar fi trebuit să o susțină în ultimul ceas, chiar și atunci când votul ei nu ar mai fi contat. Grațiela i-a spus fostei prezentatoare de televiziune că a votat conform principiilor sale, iar faptul că aceasta era veriga slabă din echipă a ajutat-o să decidă în seara cu pricina și să se alăture deciziei coechipierilor.

”Principiile ei de viață au funcționat doar la mine. Pe mine m-a nominalizat pentru că a spus că eram cea mai slabă, dar când a nominalizat-o pe Elena a uitat de principii și a spus că a nominalizat-o din alte considerente, chiar dacă era bună pe traseu”

Cristina Șișcanu

”Săptămânile trecute am ascultat un interviu al Cristinei în care spunea că ea se atașase de mine. Eu nu am simțit lucrul ăsta. Eu nu am simțit că ea era apropiată de mine sufletește de mine, nu am simțit că suntem foarte apropiate. Nu-mi pare rău că am procedat așa. Asta am simțit să fac în acel moment”

Grațiela Duban