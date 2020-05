Chiar dacă a trecut mai bine de o lună de când a părăsit ”Survivor România”, Grațiela Duban rămâne conectată la tot ceea ce se întâmăplă în cadrul emisiunii, pe care o urmărește cu sufletul la gură.

Grațiela Duban, noi dezvăluiri despre ce se întâmplă la Survivor România. ”Acolo nu te saturi niciodată”

Între timp, aceasta și-a ales și câțiva favoriți la câștigarea concursului, pe care îi susține în mod necondiționat, din fața televizorului.

“Îl susțin pe Cezar, îl susțin și pe Ghiță, o susțin și pe Emy. Cineva strigă: Și atât! Aș minți dacă aș spune că susțin o persoană pe care nu o susțin. Am încercat să fiu corectă cât am putut. Sper să câștige un Faimos care să fi îndeplinit toate cerințele unui survivor”, a precizat Grațiela Duban.

Chiar la un moment dat, vedeta și-a adus aminte de momentele mai puțin plăcute prin care a fost nevoită să treacă atunci când s-a aflat în Republica Dominicană.

“Eu acolo nu am simțit că sunt rea. Am încercat să fie totul corect. Acolo nu te saturi niciodată de mâncare. Acolo, fiecare bob de orez, fiecare pastă contează”, a mai precizat soția lui Andrei Duban.

A fost eliminată din concurs

“O parte din sufletul meu este melancolic pentru ce las în urmă. Las o parte din mine pe insula Survivor. Cel mai mult și mai mult îmi va fi dor de emoțile de a vedea traseul. Primul lucru pe care îl voi face când voi ajunge acasă va fi să îmi țin strâns în brațe copilul și sotul”, a precizat Grațiela Duban în luna martie, imediat după ce a fost eliminată din concurs.

Înainte însă de a afla dacă pleacă sau nu de la Survivor, Grațiela Duban a făcut o declarație extrem de emoționantă.

„Singura calitate pe care am descoperit-o la Survivor este ca sunt deschisa să învăț din greșeli. Săptămâna ce a trecut a fost îngrozitor de grea din punct de vedere sufletesc, era o luptă în mine care nu se mai termina și nu înțelegeam de ce nu câștigă ori mintea, ori sufletul. Într-o noapte mi-am spus că orgoliile nu au rost și a doua zi am vorbit cu Mihai. Mi-am recunoscut greșeala, mi-am cerut iertare, Mihai m-a înțeles. Nu mă simțeam bine pentru că s-a produs acea ruptură de Mihai și am înțeles cât de important a fost el pentru mine. Greșeala a fost că atunci când m-a deranjat ceva nu i-am spus, m-am umplut de frustrări, de semne de întrebare, până s-a făcut un bulgăre mare, ca un bulgăre de zăpadă, și nu mai vedeam adevărul”, a mai declarat Grațiela Duban.