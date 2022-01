Scandalul dintre Ciprian Marica și Ilie continuă. Tensiunile dintre fostul atacant al naționalei și Ilie Năstase au reizbucnit cu și mai multă putere. Miza „războiului” dintre naș și fin este fosta bază Voința, administrată acum de fundația ce poartă numele fostului mare jucător de tenis. Ca și în primul episod al scandalului, una dintre „tabere” face apel la un personaj apropiat de Ilie Năstase pentru a rezolva problema.

Scandalul dintre Ciprian Marica și Ilie continuă. În toamna trecută, o tensiune uriașă se crease între fostul fotbalist și Ilie Năstase, din cauza fostei Baze Voința. Nasty l-a acuzat atunci pe Marica de faptul că l-ar fi exclus fără voia sa din rândurile fundației ce îi poartă numele – „Fundația pentru Tenis Academia Ilie Năastase” – și care administratrează respectiva bază sportivă.

Ciprian Marica și Ilie Năstase păreau să fi trecut de momentul încins din luna noiembrie. Ei se reîmpăcaseră și cu ajutorul consilierii oferite de avocații puși la dispoziție lui Năstase de vechiul său prieten, Ion Țiriac.

„Nu am fost supăraţi! Poate m-am grăbit şi eu cu anumite declaraţii, poate nici el nu a fost convingător cu anumite lucruri. Cert este că discutăm şi am făcut lucrul acesta şi în prezenţa unui avocat pentru a pune la punct toate chestiunile pe care le considerăm a fi necesare pentru îmbunătăţirea relaţiei noastre”, declara Ilie Năstase, în noiembrie, pentru playsport.ro.

Acum, tensiunea dintre Ciprian Marica și Ilie Năstase a reizbucnit cu și mai multă forță. Primul lider ATP din istorie îl acuză pe Marica de fals și uz de fals în înscrisuri oficiale, amenințând cu instanța. Sau, dacă nu se va rezolva nimic, va dărâma baza cu buldozerul.

„Acum am făcut plângere penală, făcută și înregistrată către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, domului procuror general și aici spunem exact ce s-a întâmplat, cum am fost păcalit, cum mi s-a furat fundația. Omul ăsta nu e un om, l-am băgat aici cu un contract la terenul de fotbal și am ajuns să-mi fure fundația și tot terenul. Cum e posibil? Cu acte false. Asistență și reprezentare neloială, fals în înscrisuri oficiale, înșelăciune, uz de fals. Ăsta e dosărelul nostru și trebuie să răspundă tovarășul Marica”, a declarat Ilie Năstase pentru ProSport.