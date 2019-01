Scandalul clorului din apă: Apa Nova, pusă la zid de Minister și Primărie

Ministrul Sănătății a prezentat concluziile testelor la care a fost supusă apa potabilă din București. Sorina Pintea a vorbit despre scandalul clorului din apă despre care Apa Nova a spus că e în limitele normale.

Într-o conferință de presă susținută pe 31 ianuarie, Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a oferit mai multe detalii în scandalul apei cu concentrație mai mare de clor. „Am recomandat, nu am obligat populația, să nu folosească apă de la robinet pentru igiena personală sau consum. Am considerat necesar că fiecare ia o decizie cunoscând faptele”, a spus Pintea.

„Testarea durează un anumit timp. De aceea am spus că așteptăm și aceste rezultate de la laborator. N-am spus că apa nu e potabilă. Între apă cu nivel ridicat de clor și apă potabilă e o diferență. Ministerul Sănătății Publice au prelevat apă în dimineața de 31 ianuarie ca să testeze”, a adăugat ministrul Sănătății. „N-au fost probleme până acum cu calitatea apei din municipiul București”.

„A fost o poluare cu amoniu. Trebuia tratată cu mai mult clor, dar trebuia anunțată populația (de Apa Nova – n.r.)”, a mai spus ministrul Pintea.

Pe 31 ianuarie, primarul Gabriela Firea a anunțat că trimite corpul de control ca să verifice dacă apa furnizată de Apa Nova este potabilă sau nu și ce s-a întâmplat în ultimele zile.

„Cred că este treaba organismelor statului să verifice dacă avem de a face cu informații menite să alerteze inutil populația”, a declarat Firea, după ce Ministerul Sănătății le-a cerut bucureștenilor să nu folosească apa de la robinet, care miroase puternic a clor, pentru băut, prepararea hranei sau igiena personală.

Firea a susținut că dacă cineva riscă să mintă, contractul cu Apa Nova poate fi reziliat. La rândul lor, reprezentanții Apa Nova au susținut că apa furnizată bucureștenilor este potabilă.

„Azi (31 ianuarie – n.r.) vor veni rezultatele din laborator. Am dat o dispoziție ca reprezentanții corpului de control al primarului general să înceapă o verificare a celor întâmplate. AMRSP va face propria evaluare. Am și eu întrebări ca orice cetățean, cine a poluat râul Argeș, cum s-a deversat acea cantitate de amoniu, cum s-a ajuns să regleze apa cu clor, de ce nu am fost informați așa cum prevad protocoalele”, a declarat primarul Firea la începutul ședinței de Consiliu General.

Cum se apără Apa Nova în acest scandal

„Rezultatelele probelor prelevate începând cu 29 ianuarie nu indică depășiri ale clorului. În fapt, a existat o depășire pe râul Argeș a indicatorului amoniu. Măsură cea mai urgentă sau rapidă a fost creșterea dozei de clor, care a dat în anumite puncte din Sectorul 6 un miros de clor”, a declarat Savin Mihai, director adjunct al Apa Nova, prezent la ședința de Consiliu General.

„Ulterior, am trecut la alimentarea orașului București preponderent din râul Dâmbovița. Monitorizăm permanent ce se întâmplă în rețeaua de distribuție. Apa este potabilă și bună de folosit. Nu cunoaștem pe ce se bazează afirmațiile Ministerului Sănătății, nu am primit nicio notificare. Nu există niciun pericol pentru sănătatea publică”, a completat acesta.

De ce e acuzată Apa Nova în această discuție

Problema majoră e dată de absența din primul comunicat al companiei Apa Nova a oricărei informații despre poluarea cu amoniu a râului Argeș. Acesta reprezintă una dintre sursele de aprovizionare a furnizorului de apă din București.

În primul comunicat al Apa Nova, făcut public pe 30 ianuarie, după apariția plângerilor de la consumatori despre mirosul apei, compania nu a menționat nimic despre poluarea cu amoniu survenită pe râul Argeș.

Poluarea cu amoniu a fost dezvăluită în premieră de Administrația Națională Apele Române într-un comunicat dat în aceeași zi.

Apele Române arătau că tocmai Apa Nova a sesizat poluarea.