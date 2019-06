Nu a înțeles nimic din scandalul de la cimitirul din Valea Uzului: reacția penibilă a lui Meleșcanu

Joi seară, la cimitirul internațional din Valea Uzului, au avut loc niște evenimente greu de descris. Reaacția disproporționată a unor naționaliști români a fost criticată aspru de către oficialii de la Budapesta, dar Meleșcanu s-a arătat ignorant la conflictul grav iscat.

Scandalul de la Valea Uzului a început la mijlocul lunii mai. La momentul respectiv, în mod arbitrar, Primăria localității Dărmănești a ridicat zeci de cruci de beton pentru eroi români în cimitirul internațional de la Valea Uzului. Până atunci, maghiarii din zonă și autoritățile de la Budapeste au considerat cimitirul ca fiind dedicat eroilor maghiari căzuți în primul război mondial. Pentru că nu există dovezi clare că ar existe oseminte de români în acel perimetru, după ridicarea crucilor de beton, câțiva cetățeni maghiari le-au acoperit cu saci negri.

Pe data de 3 iunie, Consiliul Județean Harghita, pe raza căruia se află cimitirul, a stabilit ca cimitirul nu poate fi vizitat decât o oră pe săptămână. Imediat după acel anunț, s-au anunțat pe Facebook mai multe deplasări la fața locului de către grupuri de români sub pretextul că, pe 6 iunie, este Ziua pomenirii eroilor români. În aceeași zi, senatorul UDMR Tanczos Barna a anunțat că membrii comunității maghiare din Harghita și Covasna vor organiza un protest pașnic la cimitir. Scopul protestului era de a preveni orice inaugurare sau sfințire a crucilor, până la soluționarea conflictului din Valea Uzului.

Câțiva redactori Hotnews au confirmat, de la fața locului, atitudinea pașnică a maghiarilor așezați într-un lanț uman în jurul cimitirului. În schimb, românii prezenți la eveniment au venit cu boxe cu cântece patriotice, multe steaguri, o atitudine agresivă, iar unii dintre ei se aflau în stare de ebrietate.

„Noi cei din prima linie am intrat prin spate (spatele cimitirului – n.r.) și am deschis porțile. Maghiarii au fost prinși la mijloc și i-am fugărit cu parul. Au plecat, așa că am putut să ne cinstim eroii țării așa cum se cuvine! Această ilegalitate pusă la cale de maghiarii care conduc Consiliul Județean Harghita trebuie să înceteze!”, a declarat un constănțean prezent la eveniment.

La 17:28, conform Hotnews, ”un grup de români a intrat prin spatele cimitirului și s-a urcat pe gard, de unde a început să lovească maghiarii cu steaguri și să-i scuipe, strigând „Marș afară”, „Marș la Budapesta”. În acest moment, grupul de maghiari este prins între gardul cimitirului, pe care sunt urcați mai mulți români, jandarmi și celălalt grup de români aflat în afara cimitirului”. Câteva minute mai târziu ”Unii dintre românii aflați în cimitir au rupt cruci și le-au aruncat afară. Un sobor de preoți români a intrat în cimitir pentru o slujbă religioasă.”

În mod previzibil, evenimentul a supărat nu doar membrii comunității maghiare din România, dar și autoritățile de la Budapesta, care s-au simțit nevoite să adreseze o scrisoare manifest Guvernului Dăncilă. Având în vedere întreaga situație, te-ai fi așteptat ca ministrul Afacerilor Externe să promită inițierea unei investigații și aflarea vinovaților. Din păcate, din comunicatul emis joi seară de către MAE, se distinge o atitudine ignorantă până la penibil a oficialului român.

Ministrul Teodor Meleșcanu ”a avut joi o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó. În timpul convorbirii, cei doi miniștri au abordat situația de la cimitirul militar internațional din Valea Uzului. Șeful diplomației române i-a adresat omologului ungar solicitarea de a transmite un mesaj foarte clar comunității maghiare de a evita confruntările și escaladarea tensiunilor”, se precizează în comunicat.

Încercând în cel mai neinspirat moment din viața lui să fie echidistant, Meleșcanu a „evidențiat importanța identificării unor soluții practice care să fie acceptate de întreaga comunitate locală, români și maghiari deopotrivă, și a subliniat dreptul neîngrădit al fiecărui stat de a-și comemora eroii îngropați în acest cimitir”. Din păcate pentru noi, astfel de reacții vor ajunge să ne coste scump în Uniunea Europeană, mai ales că speram să intrăm și noi, în viitorul apropiat, în spațiul Schengen.