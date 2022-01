Scandalul Ania Caill depășește granițele României. Schioara de origine franceză care reprezintă România a acuzat Federația Română de Schi Biatlon, dar și Comitetul Olimpic Român că au refuzat un loc suplimentar acordat României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă ce vor avea loc la Beijing, între 4-20 februarie. Atitudinea oficialilor români față de cea mai bună schioare română a dus și la o reacție dură a unuia dintre cei mai mari producători de echipamente sportive din lume.

Scandalul Ania Caill depășește granițele României. Schioarea de 26 de ani, de origine franceză, reprezintă de ani buni țara noastră, ea fiind prezentă și la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 de la Soci. Caill este schioarea română cea mai bine clasată în clasamentele mondiale, pe locul 197.

Acum câteva zile, Ania Caill a acuzat Federația de Schi Biatlon, dar și COSR că au refuzat un loc suplimentar acordat României pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, ce vor avea loc între 4-20 februarie.

Ania Caill a ratat prezența la Olimpiada de iarnă, iar Federația de Schi Biatlon a replicat că locul suplimentar invocat de sportivă era nenominal.

Dincolo de logica răspunsului, realitatea este că România, mai precis federația de schi, și-a permis „să arunce pe geam” un loc pe care putea evolua un sportiv român. Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat inițial că ministerul nu are pârghiile necesare pentru a influența deciziile unei federații. Ulterior, el a cerut demisia președintelui FRSB, Dan Gheorghe Mihoc, pentru situația creată.

Dar reacția cea mai dură în cazul Ania Caill a venit din partea uneia dintre cele mai mari companii producătoare de echipamente sportive, Salomon. Aceasta a anunțat, într-un mesaj postat pe contul de Facebook, încetarea oricărei colaborări cu Federația Română de Schi Biatlon, din cauza tratamentului la care a fost supusă sportiva.

„De peste 20 de ani, ca importator exclusiv al brandului Salomon în România, am susținut performanța sportivă obținută prin pasiune, tenacitate și disciplină.

Ania Caill a demonstrat, prin progresele sale constante, că are toate calitățile unui sportiv de performanță. În ultimii ani, a fost susținută atât de Salomon Franța, cât și de către firma noastră, în mod direct.

Considerăm că rolul oricărei federații finanțate din bani publici este acela de a susține și promova, în mod obiectiv, performanța sportivilor profesioniști, alimentând astfel pasiunea juniorilor pentru acel sport.

În urma deciziei FRSB de a bloca accesul Aniei la Olimpiada de la Beijing 2022, urmată de refuzul de a trimite orice schior român pe locul suplimentar câștigat pentru lotul olimpic al României, am decis să renunțăm la orice asociere sau colaborare cu FRSB, pe durata mandatului actualei conduceri”, se scrie în mesajul postat de Salomon Romania.