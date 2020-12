Scandal uriaș pentru bani între Pepe și Raluca Pastramă. Ultima decizie a pus capac: nu mai este cale de întoarcere

Scandalul din familia Pascu escaladează. Ce se întâmplă acum în fostul cuplu format din Pepe și Raluca Pastramă? Ultima decizie a foștilor parteneri e mai clară decât orice – cei doi nu se gândesc la o împăcare.

Dincolo de neînțelegerile din povestea lor de dragoste și de infidelitatea zvonită, soții Pascu mai au un lucru pentru care au pornit din nou războiul – afacerile familiei. Toată lumea credea că lucrurile vor intra cel puțin pe un făgaș normal și că deși nu ar mai fi vorba de o împăcare…măcar discuțiile între ei să fie mai lejere. De data aceasta nu mai e vorba de relația lor, ci de mulți bani.

La finele săptămânii trecute Raluca a mers la Tribunalul București pentru a depune o nouă acțiune împotriva soțului ei în încercarea de a anula o hotărâre AGA luată pe data de 3 decembrie în legătură cu firma Rosa Music SRL, care administrează grădinița care funcționează în locuința părinților ei. Vedeta l-a dat în judecată pe fostul soț, lucru care implicit înseamnă că aceasta a forțat o decizie în legătură cu managemantul instituției, cu toate că Pepe nu avea nicio legătură în acte. Raluca Pastramă apare în documentele oficiale drept unicul asocial al grădiniței, iar singura legătură cu Pepe ar fi că afacerea s-a realizat și cu ajutor financiar din partea lui.

„Nu am o relație atât de apropiată cu Pepe. Cred că în toată viața ne-am văzut de vreo 6 ori. Ultima dată când ne-am văzut a fost în momentul în care tata a fost operat. Asta se întâmpla în urmă cu doi sau trei ani. Tatăl meu vrea ca eu cu frații mei să fim foarte apropiați, dar ei țin distanța față de mine. Eu încerc, dar dacă văd că sunt refuzată și nu am cum să insist atât de mult. O dovadă în acest sens este faptul că Pepe îi răspunde cu greutate la mesaje, iar când o face dă de înţeles că nu vrea să mai fie deranjat. „Pepe nu m-a ajutat niciodată și există și conversații în care eu îi trimit cover-urile mele și el nu-mi răspunde la telefon. O singură dată mi-a răspuns, acum doi ani, când i-am trimis un cover și mi-a zis «e mai ok». Dar, nu mi-a dat aripi și nici nu m-a încurajat în vreun fel. Eu am așteptat întotdeauna o părere din partea lui. Sunt dezamăgită pentru că aș fi vrut să am parte de încurajare măcar din partea familiei, dar nu o am din partea lui”

Rebeka Pascu