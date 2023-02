Scandal uriaș la Survivor România 2023: ‘Are profunzimea unei bălți după ploaie’

După o înfrângere dureroasă pe traseu, tensiunile au atins cote imposibil de controlat. Un nou scandal uriaș a izbucnit la Survivor România 2023. O alegere „asumată” și „sinceră” a stârnit un tsumani de reacții și critici dure. Nu mai este loc de pace și conviețuire în tabăra Faimoșilor. S-au aruncat cuvinte grele.

Au fost momente pline de tensiune în ediția de marți, 21 februarie 2023, a Survivor România 2023. După ce au pierdut pe traseu în fața Războinicilor, Faimoșii s-au pregătit pentru Consiliu și pentru nominalizări. Tensiunile dintre concurenți sunt vizibile, „armonia” din echipa roșie atârnă de un fir de ață subțire ce s-a rupt în momentul în care Remus Boroiu, cel care a câștigat proba de imunitate individuală, a spus cine este concurentul pe care îl trimite în cursa pentru eliminare.

Faimosul a făcut o alegere nu tocmai surprinzătoare, spunând că a decis să pună mai presus de orice liniștea echipei și că ar vrea ca tabăra roșie să scape de sursa unei „masculinități toxice bazată pe un limbaj acid, tăios, ironii, miștouri, acuze și tot ce am simțit eu în această perioadă”, referindu-se la DOC.

„Alegerea mea din această seară este alegerea unui om sincer, autentic, asumat și sensibil. Aș vrea să aleg liniștea și dragostea față de colegii mei și liniștea echipei, în defavoarea unei masculinități toxice, bazată pe un limbaj acid, tăios, ironii, miștouri, acuze și tot ce am simțit eu în această perioadă. Nu o s-o mai lungesc. Alegerea mea este DOC.”, a spus Remus Boroiu.

Cum era de așteptat, reacția lui DOC nu a întârziat să apară, concurentul Survivor România 2023 fiind vizibil deranjat nu doar de faptul că a fost nominalizat, ci mai ales de motivele invocate de Remus. Fără să ezite, l-a numit pe acesta fals și „un caracter minuscul”, adăugând că nu i se pare cinstit să fie propus spre eliminare în aceste condiții.

„Am venit la acest Survivor și am întâlnit aceste caractere diverse. În mijlocul lor am întâlnit și șerpi. Șerpi cu mușchi. Printre acești oameni l-am cunoscut pe Remus, care de fiecare dată reușește să pară mai fals. Acest lucru nu face decât să-mi activeze valorile și credința și să mă transforme într-un Sfântul Gheorghe, în lupta cu balaurul și să fiu vorace din punct de vedere verbal și etic.

Eu nu am frici și nu mi-e frică de nicio nominalizare a acestui caracter minuscul. Face asta ca să protejeze un alt om, simplu, cu care am început să mă înțeleg. Am început cu badea Kamara să avem o coerență, dar acest om, domnul Dan, este exact ceea ce vedeți dumneavoastră la televizor. Profunzimea lui e profunzimea unei bălți după ploaie. Îmi pare rău că trebuie să fiu atât de acid. Nu mi se pare drept să fiu nominalizat în aceste condiții. Doar atât este capabil colegul meu, din păcate.”, a fost replica lui DOC.