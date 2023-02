Coșmarul trăit de Vica Blochina, la revenirea de la „Survivor”: „Visez că încă sunt în junglă”. Marile ei greșeli din concurs EXCLUSIV

„Visez în fiecare noapte că încă sunt în junglă! Nu am reușit să mă desprind de acest coșmar!”. Așa sună mărturisirea Vicăi Blochina, făcută, exclusiv pentru Playech Știri, la trei săptămâni de la revenirea din Republica Dominicană. Ea ne-a vorbit despre această experiență, deloc ușoară, trăită la show-ul de supraviețuire difuzat de PRO TV.

Fosta balerină ne-a mărturisit că încă nu s-a obișnuit cu fusul orar din România:

Vica Blochina și-a făcut o analiză foarte serioasă a rezultatului ieșirii premature din concurs și crede că are o explicație pentru cele întâmplate:

Citește și Ce s-a întâmplat cu Vica Blochina la Survivor 2023. Nu s-a dat asta la TV, vedeta a povestit tot: „Toată lumea râdea”

Vica Blochina e însă fericită că a reluat imediat legătura cu fiul ei, Edan, și cu mama ei:

„Perioada asta de patru săptămâni, cât am stat în Dominicană, a fost cea mai lungă în care am fost departe de fiul meu. Și atunci când m-am întors și am realizat ce am acasă m-am gândit imediat că trebuie să învăț să mă bucur și mai mult de toate astea.

Când intri în acel proiect, e o trăire foarte intensă, dar egoistă. Acasă, la fiecare dintre noi, viața nu e așa. Am înțeles asta după cele patru săptămâni de concurs.

Am fost ușor dezamăgită de rezultatul meu, fiindcă eu sunt obișnuită cu participări cu rezultate meritorii la emisiunile de tip reality-show. Am atins fie faza semifinalelor, fie pe cea a finalelor, așa cum s-a întâmplat fie la ”Ferma vedetelor”, fie la ”Asia Express”.

Acum a fost cu totul altceva. Am mulțumit pentru cele trăite, dar mi-a ajuns! Aceasta a fost ultima emisiune de acest gen la care mai merg. Nici pentru jumătate de milion de euro nu mai accept așa ceva!”, adaugă ea pentru Playtech Știri.