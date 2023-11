Oana Roman, primele declaraţii după ce ar fi fost păcălită cu un pachet primit din partea Familiei Regale. Cum se apără vedeta: „Mizerie”

După problemele de sănătate cu care s-a confruntat mama sa și noul conflict cu fostul său partener de viață, vedeta este implicată într-un alt scandal. Oana Roman a făcut primele declaraţii după ce ar fi fost păcălită cu un pachet primit din partea Familiei Regale. Cum se apără vedeta.

Din păcate, Oana Roman traversează momente extrem de dificile. După problemele de sănătate pe care le-a avut mama sa, Mioara Roman având nevoie urgentă de intervenția medicilor, a dus o luptă pe viață și pe moarte, vedeta este prinsă într-un nou război cu fostul său partener de viață, pe care îl acuză că își neglijează fiica, preferând să acorde întreaga sa atenție noii sale iubite.

În urmă cu câteva zile, Mioara Roman s-a întors în centrul pentru îngrijirea vârstnicilor, în condițiile în care medicii și-au dat acordul pentru externarea sa din spital, în urma progreselor spectaculoase pe care le-a făcut.

Nu au existat însă prea multe momente de liniște pentru Oana Roman, numele ei apare acum într-un scandal în care sunt implicate numeroase vedete din mediul online.

„Oare câți influenceri nu se gândesc de două ori înainte să promoveze un produs care le pică în poală?” – este întrebarea la care un internaut a vrut să dea un răspuns. Pe canalul său de YouTube, utilizatorul „nickandpete” a publicat un video, „Am Păcălit Influenceri Să Promoveze „Brânza Regelui””, în care apar mai multe vedete ale mediului online românesc, printre care și Oana Roman.

Te-ar putea interesa și: Fetița Oanei Roman și a lui Marius Elisei, rugăminte emoționantă către tatăl său. Bărbatul nu i-a respectat dorința Isabelei

Fiica fostului premier a reacționat la scurt timp după apariția clipului, explicând că ea nu a fost păcălită, ci doar s-a prefăcut.

„Ca să lămurim această mizerie. Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am șters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care rugam să confirme cine e și am transmis pe WhatsApp toate informațiile către cineva care lucrează cu Casa Regală pentru a investiga sepța, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face”, a explicat Oana Roman.