Scandal uriaș între dr. Adina Alberts și George Simion de la AUR. Ce s-a întâmplat acum la tribunal

Liderul AUR, George Simion, a pierdut procesul cu Adina Alberts, după ce medicul l-a acuzat că este ”hărțuită” și ”șantajată„ de către oamenii acestuia.

Între medicul Adina Alberts și George Simion este scandal uriaș. Înainte ca acesta să intre în Parlament, cei doi s-au întâlnit ca să pregătească o eventuală candidatură a medicului la Primăria Sectorului 1 din partea AUR, doar că întrevederea lor s-a lăsat cu un proces. George Simion a dat-o în judecată pe Adina Alberts în mai 2020, cerându-i despăgubiri morale în valoare de 100 de lei după ce medicul a spus despre George Simion că și-a pus oamenii să o ”șantajeze” și să o ”hărțuiască”. Ea a spus că George Simion i-a propus să candideze laPrimăria Sectorului 1 din partea AUR, dar ea a refuzat pe motiv că la vremea respectivă nu era interesată de politică, notează WowBiz.ro.

Ce s-a întâmplat

Însă până să îi dea răspunsul, George Simion i-a pus acesteia la dispoziție o echipă de ”experți online” care s-o ajute să capete notorietate. Iar după ce l-a anunțat pe Simion că nu va intra în echipa lui, Adinei Alberts i s-a transmis că datorează echipei lui suma de 10.000 de euro pentru ”un plus de imagine pe Facebook”, sumă pe care ea a refuzat s-o plătească. Apoi, la puțin timp ea a început să primească sute de mesaje injurioase pe Facebook. Ulterior, aceasta a scris un mesaj extrem de dur pe contul ei, indicându-l pe George Simion.

”Deci, am refuzat să mă las șantajată. Mi-au declarat că se vor opri doar dacă le dau 10.000 de euro, invocând că echipa lui mi-ar fi adus un plus de imagine pe Facebook în valoare de… 10.000 de euro. Candidatul la europarlamentare George Simion i-a dat mesaje soțului meu, vineri seară, în care pretindea această sumă pentru a ”nu avea bătăi de cap”. Am încercat să discut omenește cu George Simion în această după-amiază, dar nu am reușit, acesta făcându-mă troacă de porci”, a notat Adina Alberts.

La puțin timp după acea postare, George Simion a dat-o în judecată Adina Alberts, dar judecătorii au respins cererea de chemare în judecare încă de la primul termen, motiv pentru care George Simion nu a mai făcut apel. Până la urmă, Adina Alberts a candidat la Primăria Sectorului 1 din partea ProRomânia, obținând un procent de 1,8%, iar George Simion a dus AUR în Parlament, cu procent de 9%.