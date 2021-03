Adina Alberts l-a felicitat pe Răzvan Dumitrescu. Ce a făcut public acesta, în emisiunea lui

Febra schemelor de tratament covid a luat amploare. Recent se vorbea despre un medic din Oradea și o astfel de schemă. Medicul Adina Alberts a decis să felicite acest gen de conduită, chiar în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, la Antena 3.

În ultima perioadă au apărut tot mai multe informații despre scheme de tratare a pacienților infectați cu covid, altele decât cele folosite în spitale în acest moment. Controversa din jurul acestor scheme a generat adevărate polemici și critici în spațiul public.

Despre o astfel de schemă a relatat și jurnalisutl Răzvan Dumitrscu în emisunea sa, ”Subiectiv”, de la Antena 3. Ceea ce este și mai interesant este că schme despre care Răzvan Dumitrescu a relatat a fost aplicată chiar aestuia de către medicul său de familie.

Medicul Adina Alberts, un asiduu critic al deciziilor date de autorități, a vorbit despre acest lucru în cadrul aceleiași emisiuni. Medicul l-a felicitat pe jurnalist pentru relatarea făcută, declarând:

Cazul medicului Flavia Groșan, care a vorbit public despre o astfel de schemă de tratament este deja cunoscut. Și medicul Adina Alberts a făcut același lucru. Medicul a recunoscut în emisiunea jurnalistului Răzvan Dumitrescu acest aspect.

Mergând mai departe cu discuția, medicul nu înțelelge de ce autoritățile sunt reticente la astfel de situații, mai ales, în opinia sa, au dat și rezultate bune în cazul pacienților tratați. Fiind în aceeași emisiune și Alexandru Rafila invitat, medicul Adina Alberts l-a întrebat pe acesta de ce există această reticență. Medicul Adina Alberts a mers mai departe, și a întrebat de ce aceste scheme, care au rezultate, nu sunt făcute public.

”Nu văd de ce ar deranja ca un medic să vorbească despre o rețetă de succes pe care o are. Nu am spus că stabilim conduită, am spus că fiecare are o experiență și și poate că din experiența fiecăruia se poate culege ceva benefic. De ce să nu facem publice aceste rețete”, a întrebat medicul Adina Alberts la Antena 3.