O poveste de dragoste din care a venit pe lume un copil s-a transformat acum într-un război ce pare fără final. Este din nou scandal uriaș între Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Actrița a cerut ordin de protecție împotriva fostului său partener.

S-au iubit, au adus pe lume un copil, însă au decis că nu pot funcționa împreună, alegând să pornească pe drumuri separate, însă despărțirea nu a fost definitivă și nici pașnică. După mai multe încercări de împăcare și conflicte, se pare că, acum, tensiunile între cei doi sunt uriașe.

Cristina Cioran a cerut ordin de protecție împotriva fostului său partener, doar că Alex Dobrescu nu a știut de această măsură ce îl viza.

Bărbatul trece acum prin momente dificile, după moartea mamei sale. Pentru că avea nevoie de buletin pentru a i se elibera certificatul de deces al femeii, a mers la apartamentul în care a locuit cu Cristina Cioran, unde rămăsese actul.

A avut însă parte de o surpriză neplăcută în momentul în care s-a trezit înconjurat de oamenii legii.

Invitat în platoul emisiunii lui Dan Capatos, Alex Dobrescu a dezvăluit că a fost la un pas să fie închis timp de 30 de zile pentru încălcarea ordinului de protecție despre existența căruia nici nu știa.

”Îmi pare bine că mă revedeți și voi pe cine, că era cât pe ce să primesc 30 de zile arest preventiv. Justiția română iau deciziile corecte. Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. A făcut o plângere la poliție, a declarat că a fost terorizată psihic și fizic.

Ieri, când am fost să iau buletinul din locuința în care am stat împreună, pentru că mi-a sechestrat buletinul și hainele, în loc să iau buletinul ca să pot să scot certificatul de deces al mamei și ajutorul de înmormântare pe care să îl înmânez serviciilor funerare, am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”, a declarat acesta, la Xtra Night Show.