Câte kilograme a slăbit Cristina Cioran: “M-am ambiționat să am și eu beach body vara aceasta” VIDEO EXCLUSIV

Cristina Cioran susține că sezonul estival o va prinde în cea mai bună formă fizică. Vedeta a apelat la dieta scandinavă pentru a scăpa de kilogramele în plus. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a mărturisit că pentru ea regimul este singura alternativă de a slăbi, întrucât nu are răbdare să facă tratamente corporale și nici sport. Prezentă recent la un brunch dedicat frumuseții, Cristina Cioran ne-a spus că prima vizită la estetician a făcut-o după 30 de ani, când s-a decis să scape de ridurile de expresie care o deranjau.

De-a lungul timpului, Cristina Cioran a trecut prin mici fluctuații de greutate, firești de altfel, mai ales că a trecut printr-o sarcină și având un copil mic nu îi este ușor să aibă un program bine pus la punct.

În aceste condiții, ea a apelat din nou la dieta scandinavă, care i-a adus și în trecut rezultatele dorite. Și pentru că mai sunt 2 luni calendaristice până la debutul verii, actrița deja a luat măsuri în ceea ce privește silueta.

“M-am ambiționat să am și eu beach body vara aceasta. Am intrat în programul Nupo 2 săptămâni și un pic, l-am ținut, am vrut să scap de 5 kg, am scăpat de 6, sunt foarte încântată. E adevărat că, acum (n.r, la eveniment), nu mă spuneți, am dat iama în mousse au chocolate de două feluri. Nu am mai gustat ciocolată de o lună și ceva. Sunt foarte încântată că a mers foarte bine programul, e adevărat că m-am ambiționat.

Nu aș vrea să cădem în derizoriu, să spunem: vai, e ușor, bați din palme! Nu, nu e ușor, dar ce e în viață ușor? Că dacă ar fi ușor, nu ar mai vrea nimeni!”, a spus, pentru Playtech Știri, mândrindu-se cu formele căpătate.