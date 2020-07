Scandal pe litoral! Loredana Chivu și Manuela de la Puterea Dragostei au încins clubul

Dezmăț total pe litoral! Printre vedetele care s-au îmbulzit să încingă ringul de dans din cele mai de fițe cluburi s-au numărat și Manuela de la Puterea Dragostei și Loredana Chivu. De ce aproape că s-au bătut cele două?

Starea de urgență a părăsit România încă de pe 15 iunie, de când oficialii au anunțat starea de alertă. Cu toate că cifrele oamenilor infectați cresc pe zi ce trece, pentru unii dintre români nu este semn de abatere de la planurile pentru sezonul estival. Multe dintre vedete au luat totuși cu asalt cluburile de fițe de la noi sau alte destinații exotice. Loredana Chivu și Manuela s-au aflat și ele pe lista celor care s-au riscat puțin, dar tot au făcut posibilă distracția de la malul mării.

Din păcate, din cauza unei neînțelegeri cele două au fost la un pas de a-și vedea mai îndeaproape extensiile. Cu toate astea, scena a fost stinsă rapid, fiind soluționată problema – nimeni nu a vorbit de rău pe nimeni. ”Totul a pornit de la o neînțelegere. M-a vorbit cineva aiurea la Loredana Chivu, de acolo a pornit tot”, a mărturisit fosta concurentă de la Puterea Dragostei, pentru wowbiz.ro.

„Loredana Chivu a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea pe un live de-al Andreei Oprică, lucru care, evident, nu s-a întâmplat, nu am nimic cu ea. Era la două mese distanță de noi, a venit glonț la mine și m-a întrebat ce am cu ea. Credeam că glumește, prima oară, dup-aia m-am gândit că vrea să facă un scandal aiurea. M-am ridicat de la masă șiacolo , în club, am avut o dispută. Nu am apucat să ne batem, nu s-a ajuns până acolo, că au apărut bodyguarzii, dar nici nu mai era mult. Adică nu am apucat să punem vreuna mâna pe cealaltă, dar am avut un schimb de replici pe care nu pot să îl reproduc (râde, n. red.)”

Manuela, fostă concurentă Puterea Dragostei (Sursa: wowbiz.ro)