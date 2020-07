Ce va face Andreea Mantea, după ce a renunțat la Puterea Dragostei. Anunțul oficial

Andreea Mantea le-a dat vestea tristă tuturor fanilor show-ului Puterea Dragostei. Aceasta a renunțat definitiv la proiectul turcesc, iar acum își îndrepată privirea spre altceva. Ce va face cunoscuta prezentatoare?

Andreea Mantea a renunțat definitiv la proiectul pe care l-a primit cu brațele deschise și l-a așteptat toată cariera sa. Aceasta și-a dat seama că sacrificiile făcute nu merită, mai ales că micuțul ei simțea extrem de tare dorul de casă. Deși acesta s-a obișnuit cu viața de pe tărâmul turcesc, și-a făcut prieteni și a intrat în sistemul educațional de acolo, îi era dor de bunici și de prietenii cu care a crescut.

Desigur că Andreea nu putea face un pas atât de dus la extrem fără să aibă și un proiect frumos în România. Celebra vedetă a făcut declarații despre marea finală a show-ului iubirii care va avea loc în curând, dar și despre viitorul proiect de televiziune pe care-l așteaptă cu nerăbdare. “V-am pregătit o mare surpriză, nu scăpați de mine! Aș putea să vă dau un indiciu: voi avea un partener!”, a anunțat Andreea Mantea la “Teo Show”.

„Cum bine au aflat mulți telespectatori, ne-am intors pentru ca am filmat în avans și am filmat pana în 26 iulie, ziua în care va fi marea finală. Nu pot decât să vă spun că am filmat o parte din finală, iar partea a doua va fi filmată aici, la Kanal D, cu cei șase concurenți. Vor fi doar 15 minute, cam atât ne mai trebuie, pentru că noi avem deja votul concurenților. Mai rămane acel 50% din partea telespectatorilor. Votul e așa: 50% din partea concurentilor și 50% din partea telespectatorilor. Așadar, vom avea un câștigător și o câștigătoare care vor câștiga două trofee superbe și extrem de grele și la propriu, și la figurat, și suma fabuloasă de 10.000 de euro.”

