Scandal monstru la Survivor România. Înjurături grave, i-a băgat mâna în gât

Tensiunile ating, din nou, cote maxime la Survivor România. Consiliul de eliminare de duminică, 2 mai, i-a lăsat mască pe toți concurenții celui mai dur reality-show care se desfășoară în Republica Dominicană. Înjurături grave s-au spus. I-a băgat mâna în gât și au sărit la bătaie. Despre cine este vorba.

Maria Chițu de la Războinici l-a detronat pe Albert Oprea care a fost favoritul publicului timp de opt săptămâni și a primit cele mai multe voturi de susținere din partea celor de acasă. Albert și Andrei au ieșit pe locurile doi și trei, spre surprinderea lui Sorin Pușcașu.

Războinicul nu s-a putut abține și a comentat asupra acestui subiect, spunând că ai săi coechipieri ar trebui să-i mulțumească lui deoarece datorită discuțiilor cu el Maria și Albert ar fi părut victime în fața telespectatorilor, acesta fiind motivul pentru care au fost votați și salvați de la eliminare.

Conflictul dintre Sebastian Chitoșcă și Albert Oprea continuă la Survivor România. Se pare că cei doi concurenți se iau la ceartă în timpul primului joc de recompensă al săptămânii. Faimosul și Războiniciul nu pot trece peste anumite răutăți pe care și le-au adresat reciproc.

După ce și-au aruncat săgeți otrăvitoare pe traseu, cei doi bărbați se iau la bătaie în văzul tuturor. Culiță Sterp este cel care intervine pentru a-l îndepărta pe Sebastian de Albert.

Cea mai îndrăgită concurentă din echipa Războinicilor a părăsit competiția chiar de Paște. Ce a declarat Sindy despre participarea ei la Survivor și care este singurul ei regret:

„Nu mă așteptam să ies din competiție, eram foarte pregătită să merg până la capăt. M-am accidentat foarte rău, mi-am rupt meniscul și ligamentele s-au întins. Am încercat să mă recuperez cât mai repede, îmi faceam masaj câte patru ore pe zi. Eram pregătită să intru din nou la joc, trebuia doar să trec de acel Consiliu. Eu mi-am făcut masaj singură, sunt tehnician maseur, cu asta mă ocup.

Eram foarte pregătită și am și făcut o promisiune, că dacă aș fi intrat nu ar mai fi castigat Faimoșii. Mi-a fost foarte greu să stau pe banca, îmi venea să intru așa, cu un picior. Fetele ăstea noi mă enervau. Irisha ți Raluca sunt cam enervante. Deși noi care eram de atâta timp am trecut prin momente mult mai grele. Au intrat cu niște arogante de parcă li se cuvine totul.

Le-am spus că dacă o să intru o să vadă ele. Nu am fost foarte vocală, chiar dacă ele au fost răutăcioase. Nu le-am răspuns așa, pentru că voiam să demonstrez pe traseu. O singură data sau de două ori am intrat pe traseu cu Irisha.

Nu sunt împăcata cu ideea că am ieșit, pentru că eu am muncit foarte mult să ajung aici, mi-a fost greu ți e enervant. Eu sunt foarte competitivă și aș fi intrat pe traseu accidentat și aș fi câștigat și așa, sunt sigură. Dar nu am mai avut șansa”, a mărturisit Sindy pentru wowbiz.ro