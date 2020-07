Scandal la Evaluarea Națională! Cum este posibil ca un elev cu 10 pe linie să nu intre la liceu. Greșeala pe care o fac mii de copii

Evaluarea Națională s-a terminat, dar asta nu înseamnă că nu au apărut nereguli și chiar scandaluri pe această temă. Toată această situație a fost greu de gestionat în condițiile actuale în care se află România, din păcate.

Cu toate că Ministerul Eudcației s-a lăudat cu lipsa corijenților din acest an, din păcate nu au lipsit neregulile la corectarea lucrărilor, nereguli ce au declanșat adevărate scandaluri. Statistica este alarmantă, arătânt că anul acesta au fost depuse peste 1.500 de contestații tocmai datorită nergeulilor apărute la corectarea lucrărilor elevilor examinați. Este și cazul elevei Izabella Stelea care a depus la 15 licee, tânăra fiind convinsă că va intra la unul dintre ele. Dar din cauza completării greșite a formularelor de înscriere, tânăîra a rămas pe din-afară, nefiind înscrisă la niciun liceu.

”Am văzut un X și nu știam ce înseamnă asta. Am tot dat telefoane, am întrebat-o pe doamna dirigintă și mi-a spus că nu am fost repartizată la niciun liceu dintre cele puse de mine. N-am avut cuvinte, am început să plâng, mi-era frică de ceea ce urma să se întâmple”., declara eleva celor de Știrile Pro TV.