Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump este născut pe 14 iunie, 1946. Acesta a fost născut și crescut în Queens, un cartier din New York. A obținut diploma de licență în științe economice la Școala de Finanțe și Comerț Wharton din cadrul Universității din Pennsylvania.

Donald Trump, abuzat în copilărie de propriul tată. ”Monstrul lui Frankenstein!” Ce a îndurat când era mic

Nepoata președintelui american scrie într-un volum ce va fi lansat pe 14 iulie, că personalitatea lui a fost modelată de tatăl sociopat al acestuia. Ea spune că acțiunile politice controversate și comportamentul dur și grobian fac din Trump studiul perfect de caz în orice facultate de psihologie din lume.

În cartea intitulată sugestiv Too Much and Never Enough: How My Family Created The World’s Most Dangerous Man, Mary Trump, psiholog, în vârstă de 55 de ani face o mărturie șocantă. Ea susține că familia lui a creat cel mai periculos om din lume. Nepoata lui Trump scrie că el a fost victima tatălui său care l-a crescut în teroare și l-a supus unor privațiuni ce l-au marcat pe viață.

Cum este Donald Trump

Când mama lui s-a îmbolnăvit, Donald a fost lăsat în dependența totală a tatălui său care îl teroriza. Mary spune ca actualul președinte al statelor unite a rămas marcat pe viață, fiind neglijat de tatăl alcoolic. Ea mai susține că nu are nici o problemă să-l numească narcisist, așa cum l-au numit , de altfel, mai mulți analiști politici.

Nu este doar un narcisist, dar întrunește și toate criteriile pentru tulburare antisocială de personalitate, una dintre cele mai grave forme ale sociopatiei crede ea. Incapacitatea de a-și asuma responsabilitatea, nesiguranța când se află singur și implicarea în acțiuni extreme pentru a obține sprijinul celorlalți sunt semnele acestei afecțiuni.