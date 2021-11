Scandal între Mariana Moculescu şi Horia Moculescu: “A intrat în biroul şefilor şi le-a zis daţi-o afară” (exclusiv)

Mariana și Horia Moculescu s-au iubit cu pasiune, însă acum se urăsc la fel de pasional. După o căsnicie care a mers bine cât a mers, după care a continuat cu scandaluri care au dus până la urmă la divorț, cei doi au rămas adevărați inamici. Mariana Moculescu nu îl iartă pe fostul său partener nici acum și îl acuză că i-a pus cruce carierei în televiziune.

Mariana Moculescu continuă scandalul cu Horia Moculescu, pe care îl acuză că s-a răzbunat pe ea

Mariana Moculescu nu l-a iertat nici până în ziua de azi pe Horia Moculescu. Îl acuză că i-a făcut rău și regretă că nu a crezut atunci când i s-a spus că fostul său partener de viață este o persoană foarte răzbunătoare. Acum spune că știe ce îi poate pielea celui cu care a împărțit bune și rele.

Chiar dacă divorțul dintre ei a avut loc în anul 1997, scandalul încă nu s-a terminat și Mariana Moculescu spune că fostul său partener de viață i-a pus cruce carierei sale în televiziune. Bruneta se angajase ca prezentatoare TV la Antena 1, asta până când fostul său soț a tras sforile astfel încât să fie dată afară, spune ea.

”Dați-o afară pe Mariana!”

”Horia mi-a făcut mult rău. A intrat în biroul șefilor și le-a zis ”Dați-o afară pe Mariana!”, au fost și martori, nu poate nega. Apoi, am fost chemată și mi s-a adus la cunoștință că trebuie să demisionez, că mă aflu în acest scandal devenit public, și că un știrist nu are voie să fie implicat în astfel de probleme. Ce-i drept, la Antena 1, îi dădeau afară pe cei care erau implicați în scandaluri!”, a povestit Mariana Moculescu, pentru impact.ro.

Mariana Moculescu spune că Horia Moculescu este o fire foarte răzbunătoar, însă nu a crezut atunci când i-a fost adusă la cunoștință această latură a soțului său. Acum regretă enorm.

”Mi s-a spus că are relații peste tot, că îmi va face rău. Nu am crezut și uite că acei oameni aveau dreptate. Horia m-a lăsat fără pâine, n-am mai găsit un alt loc de muncă în televiziune, cariera mea s-a oprit atunci, din vina fostului meu soț, Horia Moculescu. Apoi tot el m-a invitat la tribunal ca să ia toată casa, apartamentul în care am locuit împreună, din zona Parcului Cișmigiu. Acum îl are pe tot, să fie mulțumit!”, a mai declarat bruneta pentru sursa citată.

”Îl ținea cu orele la telefon, se băga mereu în casa noastră”

Unul dintre motivele scandalului dintre cei doi soți era legătura pe care compozitorul o avea cu una dintre fostele sale soții. Mariana Moculescu spune acum că femeia respectivă era mereu prezentă în viața lor și că intervenea pur și simplu în mariaj.

”Ana Maria, fosta soție a lui Horia, mi-a făcut viața un calvar, cât am locuit cu el. Îl suna mereu, îl ținea cu orele la telefon, se băga mereu în casa noastră. Nici cu Horia nu voia să fie, dar nici nu se putea ține departe de el. La un moment dat, a fost la ușa casei mele din Galați, ca să simtă energiile, a pus palmele în fața ușii. Nu știam, dacă nu-mi spunea chiar ea. Femeia are niște probleme. La un moment, mi-a strigat că sunt reîncarnarea fiicei sale moarte, că m-am întors pe pământ ca să mă răzbun pe ea. Tot timpul trebuia să fiu atentă la ea, se ținea numai de rele, nu-mi mai stătea mintea să-mi caut un loc de muncă”, a mai povestit Mariana Moculescu.