Scandalurile din familia britanică sunt fără de sfârșit. După ce Harry și Meghan Markle au rămas fără reședința pe care le-o dăruise Elisebeta, fiind evacuați de regele Charles pentru că au vorbit-o de rău pe soția sa, acum este scandal între Kate Middleton și Camilla. Ce a enervat-o peste măsură pe soția Prințului William.

Kate Middleton și regina consoartă sunt la cuțite. Camilla și-ar fi dat acordul ca prințul William să aibă amantă

Kate Middleton a părut că încearcă să ignore zvonurile în ceea ce privește infidelitatea soțului ei, prințul William, cu Rose Hanbury.

În presă au apărut informații de câteva săptămâni, însă lucrurile abia acum au început să fie foarte tensionate.

Camilla, de acord cu amanta lui William?

Supărările încep să iasă la suprafață după ce regina consoartă, Camilla, și-ar fi dat binecuvântarea pentru noua relație a prințului Harry.

Conform unor surse apropiate familiei regale britanice, Camilla și presupusa amantă a prințului William sunt prietene. Astfel, se zvonește că, Camilla Parker și-ar fi dat sprijinul pentru relația dintre fiul cel mare al lui Charles al III-lea și amanta lui, Rose Hanbury.

Camilla a mai încercat să îl despartă pe William de Kate Middleton

Cum era de așteptat, acest lucru a enervat-o la culme pe Kate Middleton, fapt care ar putea duce la tensiuni în familie, în contextul în care peste câteva luni va avea loc încoronarea lui Charles al III-lea și a Camillei.

Zvonurile în ceea ce o privește pe Camilla ar putea fi adevărate, mai ales că ea a încercat să îi despartă pe Kate Middleton și pe prințul William chiar înainte de nunta lor, scriet panoramaweb.com.

De ce nu se plac Kate Middleton și Camilla, de fapt

De ce nu o place Camilla pe Kate Middleton este prezentat în cartea intitulată „A Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne”.

Autorul Christopher Andersen scrie că regina consoartă era geloasă pe ușurința cu care Kate Middleton a câștigat favorurile reginei Elisabeta a II-a, dar și ale britanicilor.

Camiila ar ține cu amanta, rol pe care l-a jucat și ea

Unele guri susțin că regina consoartă ar fi de acord cu Rose Hanvury și relația ei cu printul Harry, pentru că i-au aduce aminte de rolul ei de amantă pe care l-a avut lângă Charles.

Harry și Meghan Markle, evacuați din Frogmore Cottage

Pe de altă parte, Charles i-a evacuat pe Harry și Meghan Markle din reședința dăruită de Elisabeta a II-a după ce prințul a vorbit-o de rău pe regina cosnsoartă în cartea pe care a scris-o.

Astfel, Harry și Meghan Markle au fost dați afară din casa de la bunica Elsabeta, Frogmore Cottage, iar aceasta ar fi ajuns la printul Andrew, fratele aflat în dizgrație al lui Charles.