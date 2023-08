Scandal între doi cântăreţi de muzică populară. Totul a pornit de la bani, se vor judeca

Doi cântăreți de muzică populară se află într-un scandal de proporții. Totul a început de la bani, iar cei doi protagoniști sunt Leonard Petru și Veronica Măgureanu. Vezi în rândurile de mai jos de la ce a pornit disputa!

Principalul motiv este faptul că interpreta de muzică populară refuză să îi înapoieze avansul, de acum trei ani, pe care cântărețul i l-a dat pentru o mașină pe care acesta nu a mai achiziționat-o.

Banii sunt deseori motivul pentru care oamenii ajung să se certe sau chiar să se și judece în tribunal, așa cum se întâmplă și cu cei doi artiști.

Nu este primul caz în genul acesta, însă tot banii sunt mărul discordiei.

„Individului acesta, pentru că nici nu pot să îi spun pe nume, am ajuns să îi deschid proces. Am vorbit cu avocatul meu și procesul o să fie cu mai multe capete de acuzare, cum ar fi hărțuirea și defăimarea imaginii mele de artist. Până în prezent am făcut și mai multe plângeri la poliție, unde am sesizat acest caz.

Totul a pornit de la o mașină pe care el voia să o cumpere de la mine și nu a mai avut bani. Inițial el mi-a dat un avans de 2.000 de lei prin virament bancar și am stat cu mașina timp de doi ani cu ea acasă, să aștept să o cumpere. Nu a mai cumpărat-o, pentru că mi-a spus că nu mai are bani și își vrea avansul înapoi.

Eu nu i-am mai dat avansul înapoi, pentru că prețul mașinii a scăzut, s-a devalorizat. Așa este și la o nuntă, dacă un artist este antamat pentru o cântare și primește un avans, iar cei doi miri se despart, artistul nu îi mai dă banii înapoi”, a declarat pentru Click!, Veronica Măgureanu.