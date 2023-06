Cântăreţul din România care a furat ani de zile. A recunoscut: „Nu îmi place să mă laud cu asta”

Shift se bucură de o experiență vastă în domeniul muzical. În cei peste douăzeci de ani de activitate, cântărețul și-a dorit independență profesională, devenind, astfel, un artist cu o carieră solo. Deși ajuns pe culmile succesului, îndrăgotul artist nu a uitat momentele în care a fost nevoit să fure.

Shift de la inginer mecanic la cântăreț

Shift, pe numele din buletin, Gabriel Mihai Istrate, este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România. Artistul s-a născut în Galați și în anul 1983, a pus bazele trupei ”Ilogic”. Ulterior, acesta a colaborat, atât din postura de cântăreț, cât și de producător, cu Tom Boxer, Mike Diamondz, Vanotech, K-Gulă, DJ Undoo Raparta, Mc Bean, Connect-R, Matteo și mulți alții.

Ceea ce multă lume nu știe este faptul că Shift este, la bază, inginer mecanic în industria alimentară, însă nu a profesat în domeniu niciodată. În anul 2008, artistul hotărăște să pornească la drum în varianta solo și lansează, sub pseudonimul Kreuzet, piesa „Prea devreme”. Tot în același an, acesta pune bazele unui grup de producție, intitulat „Midiots”. În 2010, cântărețul își va schimba pseudonimul, fiind recunoscut în industria muzicală sub numele de „Shift”, urmând colaborări cu Puya, DJ Osaka, SRG, Sylvie și Bere Gratis pe parte de producție.

Shift, greșelile făcute de artist în copilărie

Cântărețul Shift a fost invitat în emisiunea DETECTORUL DE MINCIUNI cu Biana Drăgușanu. Aici, cunoscutul artist Shift își aduce aminte de perioada în care locuia la bunici, lângă Focșani, și cum trebuia să facă rost de bani ca să-și cumpere adidași și haine aduse de vecini din Italia. Artistul a riscat să ajungă pe mâna poliției, după ce a furat materiale neferoase pentru a avea cu ce să plătească hainele de firmă la care visa.

”Da. Când eram adolescent am furat o vreme cupru și aluminiu. Nu îmi place să mă laud cu asta, eram minor. Furăm de peste tot, de la ceaune, antene de pe blocuri”, a spus cântărețul.

De asemenea, pasionat de muzică de mic, Shift a recunoscut că în tinerețea lui a folosit programe muzicale piratate.

”Da, evident, dar nu acum. Eram mic, eram minor”.

