Drama unui celebru interpret de muzică populară! Artistul a primit încă o lovitură de la viață: ”Eram bătut și mâncam iarbă” EXCLUSIV

A fost părăsit de mama sa încă de la naștere, în maternitate, și plasat într-o casă de copii, însă nu se lasă până nu o găsește pe femeia care i-a dat viață. Timp de 9 ani a trăit în casa de copii, simțind coșmarul pe pielea sa. Acum, la vârsta de 31 de ani, bărbatul și-a îndeplinit cele mai mari visuri, prin ambiție, muncă și devotament.

Din păcate, nu și-a găsit mama biologică. În exclusivitate pentru Playtech Știri, interpretul de muzică populară Gabriel Stoica ne-a vorbit deschis despre copilăria sa, despre traume, dar și despre proiectele sale actuale.

“M-am născut într-un leagăn de copii, în 1991, apoi am fost plasat la o altă casă de copii, pentru că părinții biologici m-au abandonat și nu i-am găsit nici până în ziua de astăzi. Am stat până la vârsta de 9 ani în casa de copii, unde am luat multă bătaie. Am ajuns să mănânc chiar și iarbă când îmi era foame, din fața casei de copii. Am stat timp de 9 ani.

Directoarea mi-a spus că o să vină și părinții mei la mine, dar am așteptat până la 32 de ani și nu a venit nimeni. De la vârsta de 9 ani până la 18 ani, am fost plasat într-un centru de plasament în Bihor. Am fost într-o familie care m-a crescut și am copilărit. Am stat la ei până la 18 ani, am învățat de toate”, ne-a declarat interpretul de muzică populară.