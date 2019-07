Scandal între Dan Negru și iubitul Elenei Udrea. Prezentatorul Antena 1 a pornit un atac la adresa lui Adrian Alexandrov

Cuplul format din Elena Udrea și Dan Negru atrage din ce în ce mai mult atenția presei. Un nou scandal care îi are în vizor pe Dan Negru și iubitul fostului ministru Elena Udrea a apărut în spațiul online. Ce au cei doi să-și reproșeze?

Dan Negru, atac la adresa lui Adrian Alexandrov

Dan Negru sublinia ipostaza în care a fost suprins de jurnaliști Adrian Alexandrov în prima zi de la venirea Elenei Udrea în România. În filmarea video în care Alexandrov dădea declarații apare la un moment dat o căruță cu câțiva oameni în ea, imagine numită de prezentatorul de televiziune ca fiind „icon pentru România”, iubitul lui Udrea aflându-se atunci într-un autoturism marca BMW ultimul model.

„Eu așa știu România din cărțile de literatură sau din alea de istorie. Cu boieri îmbrăcați în blănuri scumpe și cu țărani desculți. Totul e la fel! Sătui și flămânzi.” Cum i-a răspuns omul de afaceri atacului moderatorului de la Antena 1?

„Dane, sunt sigur că cei cu căruța nu se lăfăie într-o vilă ca a ta”

Adrian Alexandrov este pe poziții la acuzele implicite pe care i le aduce cel mai longeviv prezentator de televiziune. Viitorul soț al fostului ministru al Turismului a povestit întocmai cum au decurs lucrurile în ziua în care a fost făcută filmarea. „Cu doua zile în urmă, în timp ce ieșeam pe porțile cartierului în care locuiesc, presa era prezentă în stradă, pentru a obține reacții de la mine despre venirea Elenei în România. M-am gandit că ar fi frumos din partea mea să opresc, să îi salut politicos, și să le spun că nu are rost să rămână toata ziua în stradă, pentru că Elena nu va ieși cu declarații. Am deschis geamul la mașina, și bineînțeles că am fost asaltat cu tot felul de întrebari.

Întâmplător, în materialul filmat de ei trece o căruță cu niște oameni de prin sat, iar Dan Negru postează un mesaj pe Facebook și lansează un atac la adresa mea. Nimic mai suprinzător decât ipocrizia ieftină din ziua de azi. Dane, sunt sigur că cei cu căruța nu se “lăfăie” într-o vilă de lux ca a ta. Iar la cât de zgârcit spune presa că ești, mă îndoiesc că îi vei căuta să le dai din “puținul” tău”, a fost mesajul lui Adrian Alexandrov, de pe o rețea de socializare.