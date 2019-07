Motivele pentru care Elena Udrea s-a întors în România. Care sunt planurile pe care le urmărește în țară

Vestea că Elena Udrea s-a întors în România a făcut înconjurul țării. Majoritatea mizează pe motivul că a venit să-și creștineze fetița în țară, dar, de fapt, fostul ministru are și alte planuri.

Care este motivul întoarcerii Elenei Udrea în România?

Analistul politic Sorin Roșca Stănescu a adus o nouă ipoteză în cazul Elenei Udrea care aruncă-n aer motivul real al revenirii acesteia în țară. Roșca Stănescu susține faptul că Udrea s-a întors pentru a candida la alegerile prezidențiale din cadrul anului curent. „Obiectivul, cred eu, nu poate fi altul decât candidatura la alegerile prezidențiale”, a afirmat analistul. De asemenea, această ipoteză se leagă și de faptul real că Udrea și iubitul său, Adrian Alexandrov, doresc să-și creștineze cât de curând fiica, lucru care nu doreau să se întâmple nicidecum în Costa Rica. În plus, fostul ministru este decis să arată că este nevinovată în dosarele în care este cercetată și unde este acuzată că i se fac abuzuri.

Vara anului trecut a suprins cu o declarație uimitoare din partea viitorului soț al Elenei Udrea. Alexandrov susținea atunci că s-ar bucura ca fostul ministru al Turismului să intre în cursa pentru Cotroceni și să o și câștige, punând o mai mare cărămidă peste ipoteza lansată de Roșca Stănescu. „La cât de bine o cunosc pe Elena, ce-şi propune să facă, reuşeşte. Dacă va dori să reintre pe scena politică, are susţinerea mea. M-aş bucura să reuşească şi să ajungă la prezidenţiale şi să câştige cursa în campania pentru prezidenţiale”, a declarat Adrian Alexandrov.

„Am renunțat la statutul de refugiat”

„Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a intamplat abia acum: finalizarea actelor fetitei mele Eva si inchiderea procedurii de extradare.

Am ales sa cer protectie in Costa Rica in conditiile in care tocmai aflasem ca sunt insarcinata iar evolutia in dosarul Gala Bute demonstra ca este vorba de o executie, nu de o judecata corecta, in baza legii”, a susținut Elena Udrea de curând.