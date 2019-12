Scandal între Andreea Răducan și Marian Drăgulescu. Gimnasta și-a dat demisia din funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică

Andreea Răducan și Marian Drăgulescu sunt în conflict de foarte mult timp, dar mai multe detalii despre tensiunile dintre cei doi au ieșit la iveală după ce fosta campioană olimpică și-a dat demisia din funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică.

Andreea Răducan și Marian Drăgulescu se acuză reciproc

Andreea Răducan și-a dat demisia din funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică. În timp ce fosta campioană olimpică îi reproșează lui Marian Drăgulescu faptul că i-a numărat zilele concediului de lăuzie, acesta spune că „dragoste cu sila nu se poate.”

„Nu vorbim aceeaşi limbă. Am încercat să-i explicăm toţi că un campion trebuie să rămână un campion, iar o astfel de atitudine nu e cea mai potrivită. Marian a făcut ceea cea a considerat de cuviinţă. În ceea ce priveşte comentariul referitor al activitatea mea la FRG ca manager, nu-mi dau seama în ce măsură este în poziţia de a analiza acest lucru, dar e adevărat că lucrul acesta a început prost, nu-mi dau seama cine l-a convins să ducă acest război cu mine, deşi eu nu am dorit niciun fel de război cu nimeni, pentru că nu de asta am venit aici.

Dar când vine în Comitetul Executiv, unde a fost numit cu aprobarea mea, începe să-ţi numere zilele concediului de lăuzie mi se pare destul de deplasat şi nu cred că asta ar fi trebuit să facă un sportiv de calibrul lui Marian Drăgulescu, un reprezentant al sportivilor în Comitetul Executv, care ar fi trebuit să se ocupe cu totul şi cu totul de altceva. Îl respect pentru toate performanţele pe care le-a obţinut ca sportiv şi îi urez succes la JO de la Tokyo”, a declarat Andreea Răducan.

„Dragoste cu sila nu se poate. Nu am o chimie cu Andreea, chiar dacă înainte să ajungă la Federație am concurat împreună și aveam o relație ok. Puteam să fim prieteni, dar nu vorbim aceeași limbă. Dragoste cu sila nu se poate!

Nu știu dacă e influențată și nici nu mă interesează. Eu am fost ok vizavi de ea. Când m-am calificat la Olimpiadă nu m-a sunat nimeni de la federație! Nimeni”, a spus și Marian Drăgulescu.