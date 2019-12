Andreea Răducan a făcut anunțul oficial, cu durere în suflet: „Am decis să pun punct”

Andreea Răducan a anunțat că și-a dat demisia din funcția de președinte al Federaţiei Române de Gimnastică, după ce loturile de gimnastică ale României au ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în urma rezultatelor slabe de la Campionatele Mondiale.

Aleasă în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică pe 4 august 2017, Andreea Răducan a susţinut înlocuirea antrenorilor Nicolae Forminte (feminin) şi Marius Urzică (masculin), care nu au reușit să califice loturile de gimnastică ale României la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Au fost doi ani grei, în care am încercat cu echipa pe care am avut-o să dezvolt proiecte frumoase pentru gimnastică. Am venit la cârma federaţiei cu mult entuziasm, cu dorinţa de a face ca lucrurile să arate din ce în ce mai bine, eram conştienţi că nu va fi uşor. Nu se pot întâmpla minuni peste noapte şi era nevoie de unitate. Ori mesajul nu a fost înţeles, ori nu a fost îmbrăţişat de o mare parte din cei din lumea gimansticii. Pe bârnă era mult mai simplu decât aici, în FR Gimnastică. Din punctul meu de vedere sportivii şi antrenorii au avut toate condiţiile pentru a-şi asigura activitatea aşa cum trebuie. Ceea ce ne-a lipsit a fost o echipă care să înţeleagă că este nevoie de o schimbare. După ce am venit la federaţie, am dorit să facem câteva schimbări în rândul colectivelor tehnice, nu am reuşit la momentul acela.

După ratarea JO, acest lucru nu mai trebuie să se întâmple. Neîndeplinirea obiectivului de a ne califica cu ambele echipe la JO m-a făcut să mă gândesc dacă sunt omul potrivit în cadrul acestei federaţii. Am considerat că este nevoie de schimbare, cu gândul acesta am venit în federaţiei şi aşa am continuat şi l-am expus şi după ratarea calificării la JO. O parte din membrii Comitetului Executiv nu doresc să facă o schimbare spunând că nu sunt soluţii. Dacă noi nu găsim soluţii însemană că nu suntem oamenii potriviţi să ducem mai departe această muncă la FRG. Nu sunt dispusă să-mi asum ceea ce nu s-a făcut în ultimii 20 de ani nici ceea ce nu se face în continuare, motiv pentru care am decis în urma Comitetului Executiv de săptămâna trecută să pun punct prezenţei mele în fruntea federaţiei de gimnastică.

Rămân aproape de acest sport, iubesc gimnastica, iubesc copiii care practică acest sport. Din cauza orgoliilor foarte mari sau a neputinţei am ajuns în această situaţie. Consider că strategia cu care am venit eu în fruntea FRG nu înlocuieşte strategia antrenorilor federali şi dacă nu se doreşte acest lucru, eu nu pot să continui în acest ritm. Am venit voluntar şi cu bune intenţii la FRG, cu regret părăsesc această federaţie. Mulţumesc mult partenerilor noştri MTS şi COSR, care ne-au susţinut şi din punct devedere moral şi financiar”, a declarat Andreea Răducan în cadrul unei conferințe de presă.