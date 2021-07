Scandal între Alex Bodi și Bianca Iordache: “Bodi s-a ridicat pe spatele unei femei, iar apoi a împroșcat-o cu noroi” EXCLUSIV

Scandalul dintre Alex Bodi și Bianca Iordache ia amploare! Bomba sexy e de partea Biancăi Drăgușanu: “Bodi s-a ridicat pe spatele unei femei, pe care în final a împroșcat-o cu noroi!”

Scandal imensă în showbiz-ul românesc. Alex Bodi și Bianca Iordache, la cuțite

Bianca Iordache, fosta iubită a lui Alex Bodi, îl atacă pe bărbatul pe care l-a adorat. Bomba sexy a declarat, în exclusivitate pentru playtech.ro: “Nu mă interesează nici el, nici actuala lui iubită (n.r- influencerița Justyna, din Polonia). Eu zic că i se dă prea multă importanță și nu este cazul. Eu nu am regrete în viață.

Eu, spre deosebire de el, sunt o femeie asumată, nu mă ascund după degete. Nu este un bărbat asumat și în afară de teatru ieftin nu știe nimic. Dacă tot sunt eu un nimeni, cum a declarat el azi, la o emisiune, el cine este!? Cu ce s-a făcut remarcat, de 2-3 ani în București!?

S-a ridicat pe spatele unei femei pe care în final a împroșcat-o cu noroi, pentru că asta este el! El se folosește de oameni, iar când oamenii refuză să îi mai facă jocul începe să arunce cu pietre și cu noroi în oameni. Un bărbat de afaceri și un bărbat cu respect de sine și putere nu face ce face el și nici nu se duce ca o curcă beată în 100 de direcții pe care nu și le asumă”.

Alex Bodi: „Dacă îi dai prea multă atenție unei curci, se crede pasăre exotică”.

Alex Bodi i a dat o replica acida, zilele trecute, Biancăi Iordache: „Cică schimb femeile ca pe șosete… Cine se consideră șosetă, se schimbă. Am tot tăcut, mi-am văzut de treaba mea, dar nu știu ce tot alimentează asta. Eu am o anumită influență asupra femeilor și, cu o zi înainte, am vorbit, am încercat să fiu sincer.

Nu știu de ce comportamentul ăsta. I-am spus exact cum stau lucrurile, că de ce nu merg lucrurile. Am spus că nu pot sta cu o singură femeie. Am încercat să fiu corect, i-am și zis că o să vină Justyna în țară. Are ton de vedetă non-stop. Ea a zis că este fotomodel.

Să își vadă de cariera și de realizările ei. Să punem frână, că ne întoarcem în trecut. Eu nu am privit-o deloc si i-am dat ignore, dar mi-am auzit numele din prea multe direcții.

Mă cunoaște de mult timp, dacă îi dai prea multă atenție unei curci, se crede pasăre exotică. Confundăm râmele cu fructele de mare? M-am abținut, mi-am văzut de treaba mea. E mai ok așa”, a spus Alex Bodi, în direct, în cadrul jurnalului de la Antena Stars.