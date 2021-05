Scandal uriaș în showbiz-ul românesc! Andre Bîrleanu, un producător și model cunoscut internațional, a fost atacat în plină zi de doi cântăreți foarte cunoscuți din noua generație. Starul acuză că aceștia l-ar fi lovit și ar fi încercat chiar să îl atace cu un obiect ascuțit în parcul Herăstrău.

Surprizele neplăcute se țin lanț de vedetele din România. Andre Bîrleanu, un român foarte cunoscut peste hotare, se afla în parcul Herăstrău când s-a confruntat cu o situație dubioasă. Acesta ar fi fost atacat de către doi artiști, Jon Băiat Bun și Black Matias în timp ce mergea pe bicicletă, iar ce a urmat a șocat pe toată lumea, mai ales pentru că pagubele sunt imense.

„Mi s-a întâmplat acest lucru în Brazilia. Mă așteptam la Brazilia, dar nu la Uniunea Europeană, în România. Eram într-un grup de bicicliști, eu fiind manager, am rămas în urmă. (…) Am fost lovit de un masiv domn, nu îl cunosc, nu l-am cunoscut niciodată. Evident, am căzut. Când am fost lovit am căzut cu genunchiul sub bicicletă.

Acești oameni m-au amenințat să mă înjunghie. Cred că erau sub influența unor substanțe, erau extrem de violenți, aveau un limbaj pe care nu îl pot reproduce. S-a întâmplat repede, credeam că o să fiu înjunghiat în plină stradă. Oamenii filmau. Unul dintre ei a vrut să ia bicicleta cu mine cu tot și a vrut să o arunce peste parapete.

Ei au realizat că sunt filmați și au plecat. Am sunat la 112, ei au fugit între timp în Funky. Nu au vrut să iasă în momentul în care poliția a venit. (…) A durat mult, a început ploaia, nu m-a luat nicio mașină. (…) Polițiștii au fost foarte politicoși, ei au refuzat să iasă, timp în care probabil au aruncat lama în lac.”, a declarat Andre Bîrleanu pentru Cătălin Măruță la PRO TV.