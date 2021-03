Scandal în muzica românească. Ce artistă e acuzată că merge cu bărbați, pentru cadouri sau bani (exclusiv)

Este scandal uriaș în muzica românească. Una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete de muzică populară de la noi din țară este acuzată de a fi o femeie de moravuri ușoare de către propria-i soră. Este de-a dreptul îngrizotir. Despre cine este vorba.

Laura Lavric trece prin cele mai cumplite momente din viața ei. Cunoscuta solistă de muzică populară și-a dat în judecată sora după ce aceasta i-ar fi stricat imaginea cu tot felul de declarații mincinoase în presă, de-a lungul anilor, acuzând-o pe artistă că ar fi o femeie de moravuri ușoare, care ar fi cucerit inimile bărbaților în schimbul unor cadouri scumpe sau sume de bani. În 2012, Ecaterina, sora Laurei Lavric spunea despre cântăreața de muzică populară că „mergea cu bărbați pe cadouri și bani”:

„Sunt plecată din ţară din ’90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”, a declarat Ecaterina, sora artistei de muzică populară, în 2012 la Acces Direct.

Laura Lavric a fost șocată de acuzațiile aduse de către propria-i soră, pe care a dat-o în judecată pentru defăimare. Ecaterina a fost nevoită, astfel, să-i plătească surorii sale daune de 10.000 de euro. Furioasă, moldoveanca nu s-a lăsat nici ea mai prejos, acuzându-și sora de lucruri indecente în perioada în care mama lor a murit.

„Pe Ecaterina am găsit-o la matrimoniale. Şi atunci eu fac o socoteală, a avut o apariţie cât era mama în spital, şi a doua apariţie la două săptămâni după ce am înmormântat-o. Ei îi tropăiau hormonii de supărare că a murit mama ei şi era pe Internet. Atâta perversitate şi nesimţire, n-am văzut”, declara, acum nouă ani, Laura Lavric.

Celebra interpretă de muzică populară a vorbit cu jurnaliștii de la impact.ro și le-a mărturisit că, deși a trecut atâta timp, nu vrea să rezolve problemele cu sora ei, pe care nu o poate ierta. Laura Lavric a dat-o în judecată pe Ecaterina Traian, iar judecătorii au executat-o silit pe femeie, obligând-o, astfel, să-i plătească daune în valoare de 10.000 de euro celebrei soliste.

„Pentru mine, ea nu mai există. Am avut colegi, din breasla mea de artiști, care m-au întrebat când se termină tam-tam-ul ăsta. Acum, ea își cere iertare, astea nu sunt lucruri de iertat. Eu, în fața lui Dumnezeu, am iertat-o, dar nu vreau să reiau relația cu ea. Este o femeie periculoasă”, a Laura Lavric, exclusiv pentru impact.ro .

Deși s-a descurcat greu în pandemie, din cauza numeroaselor concerte și evenimente care s-au anulat, artista are planuri mari pentru lunile care vin:

„Acum, de 8 Martie, o să mai am câteva filmări, pentru diverse emisiuni de televiziune, și cam atât. În rest, nimic. Aștept să își revină lucrurile, mă uit la televizor, la știri, și zic poate de mâine se schimbă ceva. În perioada asta m-au salvat mult afacerile pe care le am. Am apartamente închiriate și mi-au venit de acolo banii, de asemenea am și spații comerciale închiriate, plus că am și o pizzeria în Iași, care mi-a mers destul de bine”, a adăugat cântăreața pentru sursa citată.