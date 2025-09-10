Scandal în Familia Regală. Fiul regelui a recunoscut că are un copil din flori. Prințul Laurent s-a iubit cu o celebră cântăreaţă

Scandalul pare să lovească din nou Casa Regală a Belgiei, la doar câțiva ani de la o altă recunoaștere șocantă care a ținut prima pagină a ziarelor. De această dată, protagonistul este Prințul Laurent, fratele mai mic al Regelui Philippe. O veste despre care se vorbea de mult timp în culisele presei locale a primit confirmarea oficială direct de la sursă, stârnind un val de reacții în rândul opiniei publice.

Fiul secret al prințului iese la iveală

Un tânăr de 25 de ani, pe nume Clement Vandenkerckhove, s-a prezentat public, într-un documentar, ca fiind fiul Prințului Laurent. Acest anunț, care a confirmat speculațiile ce circulau de ani de zile, a venit cu detalii intime despre momentul în care mama sa i-a dezvăluit adevărul.

„Ea a spus: Tatăl tău este un prinț. Tatăl tău este acel om,” a povestit Clement, descriind momentul în care a aflat despre originile sale regale.

Identitatea mamei sale, o vedetă pop a anilor ’80, pe nume Wendy Van Wanten, a fost, de asemenea, o surpriză. Deși relația lor nu a fost niciodată confirmată oficial, cei doi au fost văzuți împreună la mai multe evenimente la sfârșitul anilor 1990, inclusiv la nunta Prințului Edward cu Ducesa Sophie.

Confirmarea oficială a Casei Regale

Confirmarea a venit rapid din partea Casei Regale, printr-un comunicat oficial emis de însuși Prințul Laurent.

„Prin acest anunț, recunosc că sunt tatăl biologic al lui Clement Vandenkerckhove. Am vorbit deschis și sincer despre acest lucru în ultimii ani,” a declarat prințul, confirmând astfel paternitatea.

Comunicatul a subliniat că această recunoaștere a fost „rezultatul unei consultări comune” și se bazează pe „un sentiment de înțelegere și respect pentru cei implicați.” Prințul a cerut, de asemenea, discreție din partea publicului, menționând că nu va mai face alte declarații sau nu va oferi explicații suplimentare.

„Vă rog să primiți aceste informații cu discreția pe care o impune natura acestei chestiuni intime. Nu voi face alte declarații și nu voi oferi alte explicații cu privire la această chestiune.”

Un an cheie în viața prințului

Contextul în care s-a născut Clement adaugă un strat de complexitate poveștii. El a venit pe lume în anul 2000, un an-cheie în viața Prințului Laurent, în vârstă de 61 de ani. Este anul în care prințul a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, Claire Coombs, cu care s-a căsătorit și alături de care a petrecut 22 de ani. Claire, născută în Bath, este fiica unui tată britanic și a unei mame belgiene.

Astfel, nașterea lui Clement a avut loc în același an în care prințul a început relația cu femeia care avea să devină soția sa. Această suprapunere de evenimente temporale adaugă un alt element de surpriză și ridică semne de întrebare cu privire la cronologia relațiilor prințului.

Din fericire pentru Casa Regală, anunțul nu va afecta în niciun fel linia de succesiune la tron. Această veste, deși surprinzătoare, vine la doar cinci ani după o altă recunoaștere importantă în familia Prințului Laurent.

În 2020, Regele Albert al II-lea, tatăl lui Laurent, a recunoscut-o public pe Prințesa Delphine ca fiind fiica sa. Așadar, istoria se repetă într-un fel, iar Familia Regală a Belgiei se confruntă din nou cu consecințele unor decizii și relații din trecut, care ies acum la iveală.