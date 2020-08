Scandal fără precedent la Puterea Dragostei. Roxana, acuzații neașteptate

Roxana revine cu acuzații dure! Cunoscuta concurentă de la Puterea Dragostei acduce dezvăluiri neașteptate. Deși a plecat din show, insistă să rămână în atenția fanilor emisiunii.

Roxana a devenit cunoscută odată cu participarea la Puterea Dragostei. Aceasta a șocat pe toată lumea, inclusiv pe producători și pe prezentatoarea show-ului cu caracterul său extrem de vulcanic și cu firea ei impulsivă. Ea s-a implicat în nenumărate certuri, scandaluri și chiar și bătăi, dar acum se pare că s-a schimbat. Tânăra a devenit prietenă în viața reală cu fosta iubită a lui Bogdan Mocanu. Cei care o urmăresc în mediul online o văd destul de des în prezența Anei Maria Lintaru, fostă colegă de platou cu care a avut multe contre.

Acum, șatena aruncă bomba și își îndreaptă atenția către Mariana Susarenco, moldoveanca de peste Prut care susținea sus și tare că este virgină, motiv pentru care are pretenții imense de la bărbatul lângă care-și va gasi liniștea. De asemenea, inclusiv în emisiune virginitatea tinerei a fost discutată atât în casa fetelor, cât și în casa băieților. „Gata, Mariano, ți-ai pierdut…. Nu pot să zic acum că suntem pe live”, a spus Roxana în timpul live-ului. Mariana a venit cu o replică pentru colega ei: „De virginitate zici? Dar nu am pierdut nimic”.

„S-a întâmplat că, în urmă cu câțiva ani, Roxana a făcut o chestie pe care o fac foarte multe fete și… mulți băieți. Au apărut niște poze (cu Roxana, n. red.) mai puțin decente, +18… Eu vreau să vă spun ceva! Măcar dacă făceam bani… Și nu am făcut… Să nu faceți asta, pentru că este o prostie. Nici nu știam ce trebuie să fac… Și vreau să vă mai spunc eva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. (…) Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut…”

