Scandal după finala Românii au Talent. A fost contestat rezultatul votului: ”Să vă fie rușine, PRO TV!”

Telespectatorii PRO TV au făcut scandal pe pagina oficială de Facebook a emisiunii, nemulțumiți de desemnarea marelui câștigător al sezonului cu numărul 10 al concursului de talente. Mulți dintre telespectatori nu l-au văzut ca și câștigător pe Radu Palaniță

Scandal după desemnarea câștigătorului Românii au Talent. Fanii au contestat rezultatul votului: ”Să vă fie rușine, PRO TV!”

Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii Românii au Talent s-a iscat un adevărat scandal după desemnarea marelui câștigător al emisiunii, în persoana lui Radu Palaniță. Telespectatorii au spus că emisiunea este despre talent, nu despre starea materială a concurenților, drept urmare Radu Palaniță nu ar fi trebuit desemnat câștigător.

Aceștia s-au mai întrebat dacă nu cumva totul este un aranjament și nu un vot adevărat. ”Emisiunea asta este despre talent? Sau ajutor social? Să fim serioşi! Anul trecut croitoreasa, anul ăsta mecanicul? N are voce rea ….dar locul 1??? Iar copilul pianist locul 3? Nu sînt de acord! Votare de rahat….cred că este aranjament….nu ştiu dacă mă voi mai uita vreodată. ….”, a scris Margareta Fodor Schneider în comentariile cu postarea cu câștigătorul Românii au Talent.

Unii dintre fanii Românii au Talent îl vedeau ca și câștigător pe copilul pinanist

Unii dintre cei care au comentat pe pagina de Facebook a emisiunii l-au văzut ca și câștigător pe copilul pianist. ”Margareta Fodor Schneider este vorba de talent pur fara scoala si ani de munca in acel domeniu . Fii sigura ca tanarul pianist in 5 ani va fi de 10 ori mai bogat ca Radu si la cat talent are Viena il va sustine in scoli acolo doar sa se foloseasca de talentul lui”, a scis și Dana Pintilei în comentariile cu postarea respectivă.

Alți fani ai emisiunii de talente au fost de acord cu desemnarea făcută și au spus că tocmai de aceea este o emisiune de talent. Pentru ca cei care nu au profesat în domeniu să își dovedească calitățile. ”Margareta Fodor Schneider vorbim de un talent, tocmai asta este un mecanic auto are un talent,, un pianist deja are har”, i-a răspuns Myre Petronela celei care nu a fost mulțumită de câștigător.

Talent & muncă forțată

”Margareta Fodor Schneider cand iti baga ma-ta si tac-tu zeci de ore canto pe gat , ala nu este talent, e munca fortata. Multi frustrati, mult prea multa rautate”, a scris și Liliana Florea.

De asemenea, mulți dintre fanii emisiunii Românii au Talent au fost mulțumiți de câștigător. ”Bravoooo! De o sută de ori bravo! O voce minunată,un om simplu,sincer și modest care ne-a cucerit inimile! Felicitări din toată inima,le meriți din plin!”, a scis Ionela Huțanu.

”Pai asta cu vocea lui niciodata nu va sti sa faca socoteli la ajutorul social, a dat un premiu nemeritat si o editie regizata perfect…Rusine Romanii au talent”, a scris și Cristinel Chris Jai, nemulțumit de votul publicului.

Nici Claudiu Gorgan nu a fost de acord cum s-a terminat Românii au Talent: ”Să va fie rușine PRO TV. NU am înrcedere în rezultatul votului. Din atâtea talente câștigă cine vrea PROTV-ul”.