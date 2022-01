Novak Djokovic a făcut anunțul așteptat: „Merg la Australian Open”

Novak Djokovic a făcut anunțul așteptat. Numărul 1 ATP a risipit dubiile în legătură cu participarea sa la primul Grand Slam al anului. Campionul sârb a anunțat pe contul de Twitter că va lua startul la Australian Open, turneu pe care l-a câștigat de 9 ori. Prezența lui Novak Djokovic era incertă din cauza atitudinii acestuia față de obligativitatea vaccinării impusă de organizatori.

Novak Djokovic a făcut anunțul așteptat. Marele campion sârb a ținut lumea tenisului în suspans până astăzi. Liderul ATP și-a manifestat opoziția, încă de la apariția vaccinurilor anti-Covid 19, față de obligativitatea vaccinării. „Este o alegere personală”, a spus peste tot Nole care nu a dezvăluit nicioodată dacă el s-a vaccinat sau nu.

Novak Djokovic a alimentat zvonurile privind un posibil forfait, retrăgându-se, la finalul anului trecut, din echipa Serbiei. Aceasta a luat startul la prima competiție desfășurată în Australia, ATP Cup. Guvernul australian anunțase că toți sportivii care vor participa la turnee trebuie să fie vaccinați cu schema completă.

Mai mult, tatăl lui Novak Djokovic, Srdjan, a declarat la un post tv din Serbia că fiul său se consideră șantajat de organizatorii care au impus vaccinarea anti-Covid ca fiind o condiție pentru participare.

Novak Djokovic s-ar fi considerat șantajat de organizatorii Australian Open, a susținut tatăl campionului.

Tatăl marelui campion a mai declarat că Novak și-ar dori din tot sufletul să joace la Australian Open, dar în condițiile date, aproape sigur va alege să nu participe. Dar sârbul a anunțat, marți, pe contul de Twitter, că va face deplasarea în Australia. El a precizat că a primit o derogare specială pentru a putea face acest lucru.

„La mulți ani tuturor! Vă urez sănătate, iubire și fericire în fiecare moment și sper să iubiți și să respectați toate ființele de pe această planetă minunată. Am petrecut timp de calitate alături de persoanele iubite, iar acum mă îndrept către Down Under (n.r. – denumirea populară pentru zona Australiei, Noii Zeelande și a Pacificului de Sud), cu o derogare specială pentru a putea juca”, a scris Novak Djokovic pe Twitter.

La 34 de ani, Novak Djokovic a câștigat, alături de Roger Federer și Rafael Nadal, un număr record de turnee de Grand Slam, 20. De 9 ori a triumfat doar la Australian Open, unde a învins în ultimele trei ediții. Ediția din acest an este una dintre marile oportunități pentru sârb de a-și înscrie în palmares cel de-al 21-lea turneu de Grand Slam.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022