Sătulă de zvonuri, Oana Roman spune adevărul despre operaţiile estetice. Şi-a făcut sau nu? „E singurul complex pe care l-am avut”

Mereu sinceră și deschisă, vedeta a vorbit fără ezitări despre un subiect ce a stârnit numeroase dezbateri în rândul admiratorilor săi. Invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii EgoLife, Oana Roman a spus adevărul despre operațiile estetice. A apelat sau nu la ajutorul unui medic plastician? Care este, de fapt, singurul complex pe care îl are în ceea ce privește felul în care arată.

Oana Roman nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute femei din România, admirată de foarte mulți, dar și contestată de unii internauți. În ultimii ani, a decis să își transforme paginile de social media în adevărate jurnale digitale, împărtășind cu fanii săi cele mai frumoase, dar și cele mai dificile momente din viața sa de zi cu zi.

Este o femeie ce se dedică trup și suflet familiei sale. Pentru fiica sa, luptă să îi poată oferi cele mai bune condiții în care să se dezvolte și îi este alături mamei sale la fiecare pas, fiecare mare obstacol prin care este nevoită să treacă.

Viața Oanei Roman a stârnit numeroase dezbateri în spațiul public, de la relația tumultuoasă cu Marius Elisei, până la transformarea fizică spectaculoasă pe care a avut-o, vedeta a fost admirată de foarte mulți români, dar și criticată de unii cârcotași.

Invitată în ediția de miercuri, 1 noiembrie, a emisunii Ego Life, alături de medicul Dana Mircioiu, Oana Roman a spus adevărul despre operațiile estetice, sătulă de zvonurile care circulă pe această temă.

Te-ar putea interesa și: Oana Roman e foc și pară pe Marius Elisei, care refuză să plătească pensia alimentară. Avertismentul avocaţilor: „Poate fi acuzat de abandon!” EXCLUSIV

În discuția cu Dana Săvuică, vedeta a mărturisit care este, de fapt, singurul său complex, în ceea ce privește felul în care arată: gușa, fiind chiar dispusă să ajungă sub bisturiul unui medic pentru a rezolva acest detaliu pe care îl consideră inestetic.

„Eu vreau să fac ceva, care nu este neapărat la nivelul feței. Dana știe. Când aveam 14 ani, Dana și soțul ei de atunci erau prieteni de familie. Țin minte că mă uitam, că era și este atât de frumoasă, și mama mea e frumoasă, dar cu mama eram obișnuită. Și îmi aduc aminte că mă impresiona, îmi doresc să fac un lucru, vreau să scap de gușă.

Eu nu am avut complexul că sunt grasă, cea mai fericită din viața mea a fost când am fost cea mai grasă. Probabil că e o coincidență, dar atunci eram cea mai fericită. Complexul real pe care îl am este gușa și de ea vreau să scap. Este singurul lucru pe care vreau să îl fac, îmi doresc foarte tare să scap de acest complex pe care îl am”, a dezvăluit fiica Mioarei Roman.