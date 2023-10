Adevărul despre relația dintre Janni Alexandridis și Oana Roman. Sunt împreună? Prima reacție a vedetei: „Măi, nene”

Oana Roman a dat cărțile pe față și a dezvăluit adevărul despre presupusa relație dintre ea și Janni Alexandridis. Vedeta neagă zvonurile care au apărut în spațiul public și susține că s-a întâlnit față-n față cu concurentul. Ce reacție acidă a avut vedeta?

În ultima vreme, au apărut în spațiul public mai multe zvonuri referitoare la o posibilă relație între Oana Roman și Janni Alexandridis. La scurt timp după apariția acestora, vedeta a decis să facă lumină și să vină cu clarificări pe marginea subiectului. Oana Romana susține că tânărul are vârsta de 24 de ani, iar ea are 47 de ani, astfel că ar putea să îi fie mamă, nimic mai mult.

Zvonurile privind o presupusă relație între cei doi au pornit în urma unui mesaj pe care l-a transmis vedeta după finala show-ului. Pe lângă cuvintele de laudă la adresa lui Janni Alexandridis, Oana Roman a declarat că a avut plăcerea să-l cunoască și să schimbe câteva cuvinte cu el. Acest lucru se pare că a lăsat loc de interpretări.

„Voiam să știu dacă v-ați uitat aseară la finala Chefi la cuțite. Eu cu Isa ne-am uitat… în ultimii ani nu am ratat nicio finală de Chefi la cuțite. Anul ăsta recunosc că este prima oară când am știut cine va câștiga. Felicitări Janni! L-am cunoscut, am avut plăcerea să-l cunosc săptămâna trecută, acum vreo zece zile, am avut o discuție de câteva ore cu el.

Îl felicit din suflet, pentru că este un băiat extrem de talentat, foarte serios, extrem de bine educat, foarte hotărât, știe foarte bine ce vrea de la viață, cred că are șanse mari să devină un foarte mare chef, nu numai în România, ci și la nivel internațional. Ne-am uitat cu mare plăcere aseară, felicitări Janni și sper să faci treabă bună… știu că o să faci super treabă!”, a spus Oana Roman pe InstaStory.