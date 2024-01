Satul din România care are un singur locuitor. Școala a devenit stână

În utlima vreme, populația satelor a scăzut drastic, astfel că unele sate au ajuns să aibă doar un singur locuitor. În această situație se află și satul Gialacuta din Hunedoara. Cu timpul, școala a fost transformată în stână. Cum se descurcă singurul locuitor al satului?

Loghin Topor, un bărbat în vârstă de 76 de ani trăiește singur în satul Gialacuta din Hunedoara, aflat la doar 25 de kilometri de municipiul Deva. La capătul drumului care traversează satele comunei Brănișca se află o casă. Bărbatul a fost singurul care a ales să rămână în această comună, unde în trecut trăiau vreo 300 de oameni.

Populația satului a început să scadă brusc după anul 1990. La acel moment, în sat se mai puteau zări doar câteva case mai vechi de cărămidă și lemn, împrăștiate pe dealuri sau de-a lungul pârâului Gialacuta. Și atunci ca și acum, oamenii se ocupau cu creșterea animalelor și cultivarea legumelor. Cu timpul, bătrânii au murit, iar Longhin Topor a rămas singur în satul său.

Odată cu scăderea populației, școala s-a închis. În anul 2012, satul a rămas și fără biserică după ce aceasta a ars în timpul unui incendiu. Trecerea timpului și-a lăsat amprenta și asupra drumului forestier. Acesta arată neîngrijit. După ce școala s-a închis, aceasta a fost transformată în stână.

„Avem mai mulți câini, unii uriași, caucazieni, care păzesc oile, măgarii și satul, așa că după lăsarea serii nu mai dă nimeni târcoale pe aici”, spune ciobanul care are în grijă animalele.

Acești câini păzescatât satul cât și turma. La un moment dat, satul devenise țina hoților, care obișnuiau să spargă casele vechi. Longhin Topor a fost nevoit să renunțe la vaca sa. Bătrânul mărturisește că nu a putut să-și cumpere alta

„În trecut, la fiecare gospodărie din sat găseai 4 – 5 animale, vite, porci, oi. Acum vezi mai multe animale sălbatice prin sat: mistreți și căprioare. Am avut și eu o vacă, până acum vreo doi ani, dar nu am mai putut să o țin, iar alta nu am mai putut lua”, a declarat bătrânul pentru Adevarul.