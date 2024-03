Satul cocoțat pe o stâncă înaltă de peste 400 de metri. E de o mare frumusețe, peisajul e incredibil

Un sat medieval de pe Riviera Franceză, situat la aproximativ 20 kilometri distanță de Nisa, oferă turiștilor împrejurimi de-a dreptul spectaculoase și o istorie fascinantă. Èze, o localitate așezată între Nisa și Monaco, îi fascinează pe cei care ajung acolo!

Situată între Monte Carlo și Nisa, Èze este o mică comună din Franța, construită pe o stâncă înaltă de 427 de metri, oferind turiștilor o vedere excelentă asupra Mediteranei. Este probabil cea mai iubită destinație de vacanță din zona Nisa. O minune de localitate, mică de tot, care se impune prin frumusețe și peisaje incredibile.

Louise Scott, creatorul blogului All Things French, a făcut o descriere în ansamblu a satului Èze.

„Prima dată când am vizitat Èze, am ajuns cu autobuzul din Villefranche, după ce am fost tratat cu vederi excepționale de pe coasta magnifică a Coastei de Azur, în timp ce Moyenne Corniche șerpuiește în jurul stâncilor de deasupra St Jean Cap Ferrat, Beaulieu sûr Mer și Eze sûr Mer. Coasta de Azur se desfășoară dedesubt ca o pânză, invitându-te să savurezi fiecare clipă. Fie că ești un fotograf pasionat sau doar un romantic la suflet, priveliștile panoramice ale lui Eze promit o experiență de neuitat.”